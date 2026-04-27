Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 27., hétfő Zita

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
előrejelzés

Nem viccel az időjárás a héten: jönnek a hajnali fagyok, de vajon az ünnepi hétvégén is fázni fogunk?

előrejelzés május 1. időjárás
Life.hu
2026.04.27.
Hidegfronttal indul a hét – erős széllel és helyenként hajnali faggyal –, a május 1-jei hosszú hétvégére viszont már jóval barátságosabb arcát mutathatja az időjárás. Az előrejelzések szerint a hét közepén még az átlagosnál hűvösebb levegő határozza meg az napokat, az ünnepre már több napsütés és fokozatos melegedés érződik.

A hét elején még változékony időjárással kell számolni. Hétfőn délelőtt fokozatosan szakadozik, vékonyodik a fátyolfelhőzet, egyre több helyen kisüthet a nap, és csapadék sem valószínű. Estétől ugyanakkor nyugat, északnyugat felől ismét megnövekedhet a felhőzet. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, a nappali csúcshőmérséklet 16 és 22 fok között alakulhat.

Az időjárásról szóló cikk képén vörös hajú nő áll a mezőn, haját és ruháját fújja a szél
Forrás: Moment RF

Kedden a napsütést változó vastagságú fátyolfelhőzet szűrheti. Délnyugaton lehet több felhő, ott zápor sem kizárt. A nap első felében még gyengébb lesz a légmozgás, estére azonban északira fordul a szél, és többfelé megélénkül. Hajnalban általában 3 és 8 fok közé hűl a levegő, de a keleti fagyzugos területeken ennél hidegebb is lehet. Napközben 16 és 22 fok közötti értékekre van kilátás - írja a Köpönyeg.

A lehűlés szerdán lesz érezhető. Az ország délnyugati vidékein és a középső tájakon több lehet a felhő, máshol hosszabb-rövidebb napsütésre lehet számítani. Délnyugaton eső is előfordulhat. Az északi, északkeleti szél sokfelé megerősödik, északkeleten átmenetileg viharos lökések is lehetnek. Hajnalban általában 4 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, de az északi határ közelében gyenge fagy sem kizárt. Délután mindössze 12 és 18 fok várható.

Csütörtökön már többfelé napos idő ígérkezik, kevés gomoly- és fátyolfelhővel, csapadék nélkül. Hajnalban mínusz 2 és plusz 4 fok közötti értékek valószínűek, a szélvédett helyeken ennél erősebb fagy is lehet. Napközben 11 és 15 fok közé melegszik fel a levegő, az északi szél továbbra is élénk, helyenként erős marad.

Május 1-jén már kedvezőbb fordulat jöhet. Pénteken többnyire gyengén felhős, napos és száraz időre van kilátás. Az északi szél még élénk lehet, de a nappali felmelegedés már kellemesebbnek ígérkezik: 14 és 19 fok közötti maximumok várhatók. Az éjszaka ugyanakkor még kifejezetten hideg lehet, mínusz 5 és plusz 5 fok közötti minimumokkal.

A hétvége további része már egyértelműen barátságosabb időt hozhat. Szombaton is sok napsütés valószínű, kevés felhővel, csapadék nélkül. Az északi szél néhol még megélénkülhet, hajnalban 1 és 7, délután 16 és 22 fok között alakulhat a hőmérséklet.

Vasárnapra tovább enyhül az idő: napos, száraz idő ígérkezik kevés felhővel, a légmozgás pedig többnyire mérsékelt marad. Reggel 2 és 8, délután 18 és 23 fok közötti értékek várhatók.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
