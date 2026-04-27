Nem viccel az időjárás a héten: jönnek a hajnali fagyok, de vajon az ünnepi hétvégén is fázni fogunk?

A hét elején még változékony időjárással kell számolni. Hétfőn délelőtt fokozatosan szakadozik, vékonyodik a fátyolfelhőzet, egyre több helyen kisüthet a nap, és csapadék sem valószínű. Estétől ugyanakkor nyugat, északnyugat felől ismét megnövekedhet a felhőzet. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, a nappali csúcshőmérséklet 16 és 22 fok között alakulhat.

Időjárás: a hét elején változékony, szeles időjárásra kell számítani, de május elsejére megérkezik a felmelegedés

Kedden a napsütést változó vastagságú fátyolfelhőzet szűrheti. Délnyugaton lehet több felhő, ott zápor sem kizárt. A nap első felében még gyengébb lesz a légmozgás, estére azonban északira fordul a szél, és többfelé megélénkül. Hajnalban általában 3 és 8 fok közé hűl a levegő, de a keleti fagyzugos területeken ennél hidegebb is lehet. Napközben 16 és 22 fok közötti értékekre van kilátás - írja a Köpönyeg.

A lehűlés szerdán lesz érezhető. Az ország délnyugati vidékein és a középső tájakon több lehet a felhő, máshol hosszabb-rövidebb napsütésre lehet számítani. Délnyugaton eső is előfordulhat. Az északi, északkeleti szél sokfelé megerősödik, északkeleten átmenetileg viharos lökések is lehetnek. Hajnalban általában 4 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, de az északi határ közelében gyenge fagy sem kizárt. Délután mindössze 12 és 18 fok várható.

Csütörtökön már többfelé napos idő ígérkezik, kevés gomoly- és fátyolfelhővel, csapadék nélkül. Hajnalban mínusz 2 és plusz 4 fok közötti értékek valószínűek, a szélvédett helyeken ennél erősebb fagy is lehet. Napközben 11 és 15 fok közé melegszik fel a levegő, az északi szél továbbra is élénk, helyenként erős marad.

Május 1-jén már kedvezőbb fordulat jöhet. Pénteken többnyire gyengén felhős, napos és száraz időre van kilátás. Az északi szél még élénk lehet, de a nappali felmelegedés már kellemesebbnek ígérkezik: 14 és 19 fok közötti maximumok várhatók. Az éjszaka ugyanakkor még kifejezetten hideg lehet, mínusz 5 és plusz 5 fok közötti minimumokkal.

A hétvége további része már egyértelműen barátságosabb időt hozhat. Szombaton is sok napsütés valószínű, kevés felhővel, csapadék nélkül. Az északi szél néhol még megélénkülhet, hajnalban 1 és 7, délután 16 és 22 fok között alakulhat a hőmérséklet.