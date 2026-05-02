Neked is volt, csak nem tudtad? A „láthatatlan” stroke rejtett tünetei

Nagy Kata
2026.05.02.
Nem minden agyi érkatasztrófa jár bénulással vagy beszédzavarral. A stroke bizonyos formái teljesen tünetmentesen zajlanak és pont ez teszi őket különösen veszélyessé.

Gondoltad volna, hogy egy stroke úgy is lezajlódhat, hogy semmit nem érzékelsz belőle? Pedig az agyban ilyenkor is maradandó károsodás történhet anélkül, hogy tudnád, mi történt veled!

Lehet, hogy neked is volt stroke-od, csak nem vetted észre? Íme a szubklinikus stroke tünetei 

  • Nem minden esetben látványosan lezajló jelenségként kell elképzelned a stroke-ot. 
  • Van, hogy szinte teljesen láthatatlan és észre sem veszed, hogy túlestél rajta. 
  • Mutatjuk, milyen tünetekre kell odafigyelni! 

Az agyi érkatasztrófát legtöbben hirtelen, súlyos tünetekkel járó állapotként képzelik el, pedig létezik egy kevésbé látványos, mégis jelentős következményekkel járó formája is. Ezt szubklinikus stroke-nak vagy agyi mikroinfarktusnak nevezik, és gyakran úgy zajlik le, hogy az érintett nem is veszi észre. Az ilyen apró károsodások nem okoznak azonnali, feltűnő panaszokat, ám hosszabb távon komoly hatással lehetnek az agy működésére. A mikroinfarktusok során az agy kisebb területein romlik a vérellátás, ami sejtkárosodáshoz vezet. Mivel ezek az elváltozások sokszor tünetmentesek, gyakran csak csak utólag derül fény rájuk. Ennek ellenére nem ártalmatlan jelenségről van szó: az ismétlődő károsodások összeadódhatnak és fokozatosan rontják a kognitív funkciókat. 

Ide tartozik például a memória gyengülése, a figyelem csökkenése vagy a gondolkodás lassulása, a döntések meghozatalának nehézsége. 

A kutatások szerint ezek a sokszor észrevétlen tünetek hozzájárulhatnak a szellemi hanyatláshoz, sőt, akár a demencia kialakulásához is. Különösen idősebb korban gyakoriak, és sok esetben a kísérő betegségekhez köthetők. A probléma súlyosságát növeli, hogy a károsodás sokáig rejtve maradhat, miközben az agy működése fokozatosan romlik.

A megelőzés kulcsszerepet játszik, mivel a már kialakult elváltozások csak korlátozottan visszafordíthatók. A legfontosabb lépés a kockázati tényezők kezelése: ilyen a magas vérnyomás, a cukorbetegség, a magas koleszterinszint, valamint a dohányzás. Az egészséges életmód – beleértve a kiegyensúlyozott étrendet és a rendszeres testmozgást – szintén jelentősen csökkentheti a kockázatot.

Emellett fontos a rendszeres orvosi ellenőrzés, különösen azok számára, akiknél fennállnak a szív- és érrendszeri betegségek rizikófaktorai. Az időben felismert problémák kezelése segíthet megelőzni a további agyi károsodásokat és lassítani a kognitív hanyatlást.

