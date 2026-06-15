Már nem bírod olyan jól az alkoholt, mint régen? Íme, miért!

Ha egyre érzékenyebben reagálsz az alkoholra, annak oka van. A tested egyszerűen máshogy dolgozza fel. Mutatjuk a választ arra, hogy miért bírjuk rosszabbul az alkoholt egy idő után.
Egyre erősebb a másnap? Miért bírjuk rosszabbul az alkoholt? Ezért változik az alkoholtoleranciánk
- Az alkohol lebontását a genetika, a testsúly, a nem és az életkor is befolyásolja.
- A véralkoholszint már 15–30 perc alatt elérheti a csúcsát.
- A máj óránként csak korlátozott mennyiségű alkoholt tud lebontani, ezért a teljes folyamat akár 1–2 napig is eltarthat.
Ismerős az a pillanat, amikor egy esti koktélozás után reggel inkább Bridget Jones-hangulatban ébredsz – takaró, víz, fejfájás –, miközben a Szex és New York ikonikus jeleneteiben Carrie és a barátnői mintha gond nélkül viselnék az előző esti, diétás cosmopolitaneket? Ha úgy érzed, ma már egy kicsit érzékenyebben reagálsz az alkoholra, az teljesen normális.
A szakértők szerint a szervezetünk idővel valóban másképp dolgozza fel az alkoholt, és ebben több tényező is szerepet játszik.
Mennyi idő alatt bontja le a szervezet az alkoholt?
Az alkohol meglepően gyorsan felszívódik a szervezetben. A gyomron és a vékonybélen keresztül kerül a véráramba, és a véralkoholszint általában 15–30 perc alatt eléri a csúcsát. Ez függ attól is, mennyit ittunk, milyen típusú italt választottunk, illetve ettünk-e közben.
A hatás általában 3–6 órán belül csökken, de a szervezet ennél tovább dolgozik a lebontáson. A máj óránként körülbelül 0,12 g/l alkoholt képes feldolgozni, így nagyobb mennyiség esetén a teljes folyamat akár egy-két napig is eltarthat.
Miért bírják egyesek jobban?
Az alkohol toleranciáját részben a genetika határozza meg. A szervezetben két fontos enzim – az alkohol-dehidrogenáz (ADH) és az aldehid-dehidrogenáz (ALDH) – felelős az alkohol lebontásáért.
Ha ezek kevésbé hatékonyan működnek, az alkohol lassabban bomlik le a szervezetben. Ilyenkor előfordulhat például arcpirosodás, enyhébb rosszullét vagy erősebb másnapi tünetek.
A testsúly és a testösszetétel szerepe
A testösszetétel is számít. Az alkohol a szervezet víztartalmában oszlik el, ezért azoknál, akiknek magasabb az izomtömegük és a víztartalmuk, az alkohol általában hatékonyabban hígul.
Ha viszont magasabb a testzsírszázalék, az alkohol hosszabb ideig maradhat a szervezetben, így erősebben érezhető a hatása.
A nők miért reagálnak érzékenyebben?
A kutatások szerint a nők szervezete általában lassabban metabolizálja az alkoholt, mert a gyomorban és a májban alacsonyabb az alkohol lebontásáért felelős enzimek szintje. Emiatt ugyanakkora mennyiségű ital gyakran intenzívebb hatást vált ki.
Az életkor sem mindegy
Az évek múlásával a máj működése és az anyagcsere folyamatai is változnak. Emiatt a szervezet kevésbé hatékonyan bontja le az alkoholt, így sokan azt tapasztalják, hogy idővel érzékenyebbek lesznek rá.
Lehet gyorsítani a kijózanodást?
A szakértők szerint sajnos nincs gyors trükk. A szervezet az alkoholt főként a májon keresztül bontja le, és ezt a folyamatot nem lehet jelentősen felgyorsítani.
Ami viszont segíthet a közérzeten:
- sok víz fogyasztása,
- fehérjében vagy egészséges zsírokban gazdag ételek,
- könnyű mozgás.
A népszerű praktikák, például a kávé vagy a hideg zuhany inkább csak frissítő érzést adnak, de a lebontási folyamatot nem gyorsítják fel. Szóval a másnap ellen sem jók, sajnáljuk.
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