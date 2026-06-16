Jégeső és viharos szélvihar után hétvégére itt a közel 40 fokos kánikula

Újra elő lehet venni a kánikularuhákat: az előrejelzések szerint a hévégén már 40 fok is lehet, megérkezik a nyár első, igazi hőhulláma, ami a szervezetünket is próbára teszi.

Hétvégére egyre melegebb lesz az időjárás: kánikula várható.

Forrás: Moment RF

Záporok, zivatarok, majd kánikula jellemzi az időjárásunkat

Ma sok napsütésre számíthatunk a fátyol- és gomolyfelhők mellett, majd késő délutántól nyugat, északnyugat felől növekszik a felhőzet. Addig elvétve lehet csapadék, utána azonban a Dunántúlon növekszik a záporok, zivatarok kialakulási esélye. A nyugatias szél többfelé megélénkül, egy-egy helyen meg is erősödik. A csúcsérték általában 24 és 28 fok között alakul, pénteken már 36 fok lesz és hétvégére kánikula várható.

A HungaroMet citromsárga riasztást adott ki zivatarok miatt a következő vármegyékre keddre: Fejér

Győr-Moson-Sopron

Somogy

Vas

Veszprém

Zala

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