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Jégeső és viharos szélvihar után hétvégére itt a közel 40 fokos kánikula

időjárás zivatar zápor
Life.hu
2026.06.16.
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Még pár napig 30 fok alatt marad a hőmérséklet. A hétvégi időjárás hőséget hoz, érkezik a pusztító kánikula.

Újra elő lehet venni a kánikularuhákat: az előrejelzések szerint a hévégén már 40 fok is lehet, megérkezik a nyár első, igazi hőhulláma, ami a szervezetünket is próbára teszi. 

Hétvégére egyre melegebb lesz az időjárás: kánikula várható.
Hétvégére egyre melegebb lesz az időjárás: kánikula várható.
Forrás: Moment RF

Záporok, zivatarok, majd kánikula jellemzi az időjárásunkat

Ma sok napsütésre számíthatunk a fátyol- és gomolyfelhők mellett, majd késő délutántól nyugat, északnyugat felől növekszik a felhőzet.🌥 Addig elvétve lehet csapadék, utána azonban a Dunántúlon növekszik a záporok, zivatarok kialakulási esélye. A nyugatias szél többfelé megélénkül, egy-egy helyen meg is erősödik. A csúcsérték általában 24 és 28 fok között alakul, pénteken már 36 fok lesz és hétvégére kánikula várható. 

A HungaroMet citromsárga riasztást adott ki zivatarok miatt a következő vármegyékre keddre:

  • Fejér
  • Győr-Moson-Sopron
  • Somogy
  • Vas
  • Veszprém
  • Zala

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