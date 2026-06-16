Pedro Pascal kedvenc könyvei: 6 irodalmi klasszikus, amit érdemes elolvasnod idén nyáron

Van valami egészen különleges abban, amikor egy világsztár megosztja a kedvenc könyveit. Egyrészt emberközelivé válik – másrészt hirtelen mindannyian úgy érezzük, hogy talán mi is egy kicsit jobban megértjük őt. Pont ez történt akkor is, amikor Pedro Pascal egy vörös szőnyeges interjú során – amely aztán villámgyorsan vírusként terjedt a TikTokon – felsorolta azokat a könyveket, amelyek különösen közel állnak hozzá.

Pedro Pascal elárulta, hogy mik a kedvenc könyvei.

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Pedro Pascal olvasmánylistája: 6 könyv, amit a sztár szerint mindenkinek el kellene olvasnia Pedro Pascal egy TikTok-videóban osztotta meg kedvenc könyveit.

A listán klasszikus irodalmi mesterművek szerepelnek Dosztojevszkijtől García Márquezig.

Ezek a könyvek tökéletes olvasmányok lehetnek nyárra vagy akár bármelyik évszakra.

A színész, akit milliók imádtak a The Last of Us Joeljeként, nemcsak karizmatikus, hanem meglepően irodalomkedvelő is. Ráadásul a listája nem könnyű nyári strandolvasmányokból áll. Pascal inkább a komoly, gondolatébresztő klasszikusokra esküszik. Azokra a történetekre, amelyek az emberi lélek legmélyebb kérdéseit boncolgatják, mint pl az Üvöltő szelek – bár ez nem került fel a listájára.

Ha tehát új olvasnivalót keresel, lehet, hogy érdemes a színész könyvespolcán kezdened.

1. Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés

Kevés regény képes olyan mélyen belemerülni az emberi bűntudat és erkölcs dilemmáiba, mint Fjodor Dosztojevszkij klasszikusa. A történet főhőse, Raszkolnyikov egy kettős gyilkosságot követ el, miközben meg van győződve arról, hogy ő „felsőbbrendű ember”. A regény azonban hamar megmutatja: az elméletek és a lelkiismeret ritkán férnek meg egymás mellett. Egy sötét, de lenyűgöző történet bűnről, bűnhődésről és megváltásról.

2. Mihail Bulgakov: A Mester és Margarita

Ha létezik regény, amely egyszerre filozófiai, szatirikus és teljesen őrült, akkor az Bulgakov mesterműve. A történet a sztálini Moszkvában játszódik, ahol a Sátán – igen, jól olvastad – látogatást tesz a városban. A regény középpontjában azonban egy különleges szerelmi történet áll: a Mester és Margarita kapcsolata, amely túlél mindent, még a valóság határait is.

3. Charlotte Brontë: Jane Eyre

Az irodalom egyik legismertebb romantikus regénye első pillantásra klasszikus szerelmi történetnek tűnik. Egy árva nevelőnő, Jane Eyre beleszeret a titokzatos Mr. Rochesterbe. A Thornfield Hall falai azonban sötét titkot rejtenek, amely teljesen átírja a történetet. Brontë regénye egyszerre romantikus, feminista és drámai – nem véletlen, hogy generációk óta olvassák.

4. Gabriel García Márquez: Száz év magány

Macondo, a képzeletbeli latin-amerikai falu, talán az irodalom egyik legikonikusabb helyszíne. A Buendía család generációkon átívelő története tele van mágikus elemekkel, szenvedéllyel, tragédiával és különös sorsfordulatokkal. Márquez mesterműve a mágikus realizmus egyik csúcspontja – és könnyen lehet, hogy az a könyv, amely után teljesen más szemmel nézed majd a világot.

5. John Steinbeck: Édentől keletre

Steinbeck epikus családregénye a kaliforniai Salinas-völgyben játszódik, és több generáción keresztül vizsgálja az emberi természet örök dilemmáit. Jó és rossz, szeretet és elutasítás, választás és sors – mind ott húzódik a történet mélyén. A regény gyakran a modern irodalom egyik legnagyobb amerikai műveként szerepel a listákon.

6. Thomas Mann: A varázshegy

Ha valaki azt mondja, hogy egy közel 800 oldalas regény ideális nyári olvasmány, elsőre talán megemeljük a szemöldökünket. Thomas Mann klasszikusa azonban valódi irodalmi utazás. A történet egy svájci szanatóriumban játszódik, ahol a fiatal Hans Castorp különös emberekkel találkozik, miközben az élet, a betegség és az idő természetéről kezd gondolkodni. Lassú, filozofikus, de rendkívül gazdag regény.