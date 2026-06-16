Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jún. 16., kedd Jusztin

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
olvasmány

Pedro Pascal kedvenc könyvei: 6 irodalmi klasszikus, amit érdemes elolvasnod idén nyáron

Corbis Entertainment - Stephane Cardinale - Corbis
olvasmány pedro pascal könyv
Hajdu Viktória
2026.06.16.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Igazi celebcsemege! Pedro Pascal nemcsak sorozatokban hódít, de az olvasmánylistája is lenyűgöző. Hat könyv, amit szerinte mindenkinek ismernie kell.

Van valami egészen különleges abban, amikor egy világsztár megosztja a kedvenc könyveit. Egyrészt emberközelivé válik – másrészt hirtelen mindannyian úgy érezzük, hogy talán mi is egy kicsit jobban megértjük őt. Pont ez történt akkor is, amikor Pedro Pascal egy vörös szőnyeges interjú során – amely aztán villámgyorsan vírusként terjedt a TikTokon – felsorolta azokat a könyveket, amelyek különösen közel állnak hozzá.

Pedro Pascal elárulta, hogy mik a kedvenc könyvei.
Pedro Pascal elárulta, hogy mik a kedvenc könyvei. 
Forrás: Getty Images

Pedro Pascal olvasmánylistája: 6 könyv, amit a sztár szerint mindenkinek el kellene olvasnia

  • Pedro Pascal egy TikTok-videóban osztotta meg kedvenc könyveit.
  • A listán klasszikus irodalmi mesterművek szerepelnek Dosztojevszkijtől García Márquezig.
  • Ezek a könyvek tökéletes olvasmányok lehetnek nyárra vagy akár bármelyik évszakra.

A színész, akit milliók imádtak a The Last of Us Joeljeként, nemcsak karizmatikus, hanem meglepően irodalomkedvelő is. Ráadásul a listája nem könnyű nyári strandolvasmányokból áll. Pascal inkább a komoly, gondolatébresztő klasszikusokra esküszik.  Azokra a történetekre, amelyek az emberi lélek legmélyebb kérdéseit boncolgatják, mint pl az Üvöltő szelek – bár ez nem került fel a listájára. 

Ha tehát új olvasnivalót keresel, lehet, hogy érdemes a színész könyvespolcán kezdened.

1. Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés

Kevés regény képes olyan mélyen belemerülni az emberi bűntudat és erkölcs dilemmáiba, mint Fjodor Dosztojevszkij klasszikusa. A történet főhőse, Raszkolnyikov egy kettős gyilkosságot követ el, miközben meg van győződve arról, hogy ő „felsőbbrendű ember”. A regény azonban hamar megmutatja: az elméletek és a lelkiismeret ritkán férnek meg egymás mellett. Egy sötét, de lenyűgöző történet bűnről, bűnhődésről és megváltásról.

2. Mihail Bulgakov: A Mester és Margarita

Ha létezik regény, amely egyszerre filozófiai, szatirikus és teljesen őrült, akkor az Bulgakov mesterműve. A történet a sztálini Moszkvában játszódik, ahol a Sátán – igen, jól olvastad – látogatást tesz a városban. A regény középpontjában azonban egy különleges szerelmi történet áll: a Mester és Margarita kapcsolata, amely túlél mindent, még a valóság határait is.

3. Charlotte Brontë: Jane Eyre

Az irodalom egyik legismertebb romantikus regénye első pillantásra klasszikus szerelmi történetnek tűnik. Egy árva nevelőnő, Jane Eyre beleszeret a titokzatos Mr. Rochesterbe. A Thornfield Hall falai azonban sötét titkot rejtenek, amely teljesen átírja a történetet. Brontë regénye egyszerre romantikus, feminista és drámai – nem véletlen, hogy generációk óta olvassák.

4. Gabriel García Márquez: Száz év magány

Macondo, a képzeletbeli latin-amerikai falu, talán az irodalom egyik legikonikusabb helyszíne. A Buendía család generációkon átívelő története tele van mágikus elemekkel, szenvedéllyel, tragédiával és különös sorsfordulatokkal. Márquez mesterműve a mágikus realizmus egyik csúcspontja – és könnyen lehet, hogy az a könyv, amely után teljesen más szemmel nézed majd a világot.

5. John Steinbeck: Édentől keletre

Steinbeck epikus családregénye a kaliforniai Salinas-völgyben játszódik, és több generáción keresztül vizsgálja az emberi természet örök dilemmáit. Jó és rossz, szeretet és elutasítás, választás és sors – mind ott húzódik a történet mélyén. A regény gyakran a modern irodalom egyik legnagyobb amerikai műveként szerepel a listákon.

6. Thomas Mann: A varázshegy

Ha valaki azt mondja, hogy egy közel 800 oldalas regény ideális nyári olvasmány, elsőre talán megemeljük a szemöldökünket. Thomas Mann klasszikusa azonban valódi irodalmi utazás. A történet egy svájci szanatóriumban játszódik, ahol a fiatal Hans Castorp különös emberekkel találkozik, miközben az élet, a betegség és az idő természetéről kezd gondolkodni. Lassú, filozofikus, de rendkívül gazdag regény.

@vaneschkos_books Be right back abandoning my whole tbr to read those books (already read some of them, but a loooong time ago) #fyp #book #booktoker #reading #booktok #vaneschkobooks ♬ growth - Gede Yudis

Ezek is érdekelhetnek:

Pedro Pascal felismerhetetlen: új külsővel sokkolt az Oscar-gálán – Fotó

A világhírű színész szinte felismerhetetlen! Pedro pascal teljesen új külsővel jelent meg a 2026-os Oscar-gála vörös szőnyegén. Mi is csak második pillantásra jöttünk rá, hogy fotókon a The Last of Us sztárját látjuk.

A rózsaférfi-jelenség: hogyan lett Pedro Pascal a nők új kedvence?

A rózsaférfiak bizonytják, hogy nem minden pasi a húszas éveiben éli a fénykorát. Pedro Pascal például mostanra vált igazi közönségkedvenccé – lassan érő, de annál tartósabb sikertörténettel.

Mitől olyan feszes Pedro Pascal arca? Ezeket a kozmetikumokat használja − Termékkel, árakkal

Ezt nem láttad jönni! Most mindenki Pedro Pascal akar lenni vagy legalábbis úgy kinézni. Kiderítettük, mit ken magára a pasas, aki hivatalosan is a legszebben öregedő férfi lett a sztárvilágban.



 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu