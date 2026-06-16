40 felett kötelező elengedni ezt a 3 dolgot az öltözködésben

Már rendelkezel a kellő élettapasztalattal, magabiztossággal és önismerettel ahhoz, hogy saját stílust alakíts ki. Az öltözködés 40 felett egyáltalán nem nehezebb, mint a húszas éveidben – attól válik esetleg csak problémásabbá, hogy túl sok mindenhez ragaszkodsz, ami már nem szolgál téged. És most korántsem fazonokról és színekről van szó, hanem a gondolkodásodról.

Öltözködés 40 felett? Nem nehezebb, mint húszévesen.

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Öltözködés 40 felett 40 felett nem a testedet kell megváltoztatnod, hanem megtalálni azokat a ruhákat, amelyekben magabiztosnak és önazonosnak érzed magad.

A kifakult „jó lesz még valamire” darabok helyett válassz minőségi, kényelmes és elegáns alapdarabokat.

A stílusos megjelenés nem különleges alkalmakra jár: a hétköznapjaid is megérdemlik a nőies, igényes öltözködést.

1. Amíg kifelé figyelsz, addig nem tudsz igazán jelen lenni a saját bőrödben

Az első, amit érdemes elengedni, hogy túlzottan adsz mások véleményére és az olyan megjegyzésekre, mint az „ez már túl sok", „ez nem illik", „mit szólnának hozzá.”

Ha folyton ezek járnak a fejedben, könnyen meginoghatsz és olyan ruhákba kényszeríted majd magad, amelyekben egyáltalán nem érzed magad sem komfortosan, sem pedig önazonosan.

2. A „jó lesz még” ruhák

Létezik két jelenség, ami valójában ugyanannak az érmének a két oldala: mindkettő megakadályozza, hogy megéld a jelent és a jelenlegi önmagad. Az egyik a múltba kapaszkodás, a másik a jövőre várakozás.

A „jó lesz még otthonra, a kertbe, a boltba” típusú ruhák általában elnyűtt, formavesztett vagy már nem passzoló darabok.

Már egyáltalán nem emelik ki az alakodat, nem passzolnak a jelenlegi bőrtónusodhoz és olyan régóta tartogatod őket, hogy már a bolt is bezárt, ahol anno beszerezted őket.

3. „Majd akkor veszem fel, ha...”

Úgy érzed, a szép ruhák csak különleges alkalmakra járnak, a hétköznapok pedig a túlélésről szólnak? Nagyot tévedsz!

40 felett éppen azt kellene megtanulni, hogy te magad vagy az alkalom.

Az élet nem a nagy rendezvényeken zajlik, hanem az irodában, a kávézókban az élelmiszerboltokban és még sorolhatnánk. Ha ezeket szürkeségben töltöd, sanszos, hogy lemaradsz saját életed glamúrjáról. A szép fehérneműt se mások kedvéért vedd fel: egy minőségi szép csipke a ruha alatt akaratlanul is megváltoztatja a tartásod és önbizalmat ad.