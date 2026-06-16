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40 felett kötelező elengedni ezt a 3 dolgot az öltözködésben

Getty Images North America - Edward Berthelot
stílus öltözködés ruhadarab 40 felett
Jónás Ágnes
2026.06.16.
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Mostanában nehezen találod, ami igazán jól áll? Az öltözködés 40 felett sem nehézkesebb, mint korábban – lehet, hogy csak nem mersz elengedni bizonyos berögződéseket, amelyek visszatartanak attól, hogy igazán jól érezd magad a bőrödben és a lehető legjobb formádat hozd. Amint búcsút mondasz ennek a 3 dolognak, minden helyreáll.

Már rendelkezel a kellő élettapasztalattal, magabiztossággal és önismerettel ahhoz, hogy saját stílust alakíts ki. Az öltözködés 40 felett egyáltalán nem nehezebb, mint a húszas éveidben – attól válik esetleg csak problémásabbá, hogy túl sok mindenhez ragaszkodsz, ami már nem szolgál téged. És most korántsem fazonokról és színekről van szó, hanem a gondolkodásodról. 

Öltözködés 40 felett
Öltözködés 40 felett? Nem nehezebb, mint húszévesen.
Forrás: Shutterstock

Öltözködés 40 felett

  • 40 felett nem a testedet kell megváltoztatnod, hanem megtalálni azokat a ruhákat, amelyekben magabiztosnak és önazonosnak érzed magad.
  • A kifakult „jó lesz még valamire” darabok helyett válassz minőségi, kényelmes és elegáns alapdarabokat.
  • A stílusos megjelenés nem különleges alkalmakra jár: a hétköznapjaid is megérdemlik a nőies, igényes öltözködést.

1. Amíg kifelé figyelsz, addig nem tudsz igazán jelen lenni a saját bőrödben

Az első, amit érdemes elengedni, hogy túlzottan adsz mások véleményére és az olyan megjegyzésekre, mint az „ez már túl sok", „ez nem illik", „mit szólnának hozzá.” 

Ha folyton ezek járnak a fejedben, könnyen meginoghatsz és olyan ruhákba kényszeríted majd magad, amelyekben egyáltalán nem érzed magad sem komfortosan, sem pedig önazonosan. 

2. A „jó lesz még” ruhák

Létezik két jelenség, ami valójában ugyanannak az érmének a két oldala: mindkettő megakadályozza, hogy megéld a jelent és a jelenlegi önmagad. Az egyik a múltba kapaszkodás, a másik a jövőre várakozás. 

A „jó lesz még otthonra, a kertbe, a boltba” típusú ruhák általában elnyűtt, formavesztett vagy már nem passzoló darabok. 

Már egyáltalán nem emelik ki az alakodat, nem passzolnak a jelenlegi bőrtónusodhoz és olyan régóta tartogatod őket, hogy már a bolt is bezárt, ahol anno beszerezted őket.

3. „Majd akkor veszem fel, ha...”

Úgy érzed, a szép ruhák csak különleges alkalmakra járnak, a hétköznapok pedig a túlélésről szólnak? Nagyot tévedsz! 

40 felett éppen azt kellene megtanulni, hogy te magad vagy az alkalom. 

Az élet nem a nagy rendezvényeken zajlik, hanem az irodában, a kávézókban az élelmiszerboltokban és még sorolhatnánk. Ha ezeket szürkeségben töltöd, sanszos, hogy lemaradsz saját életed glamúrjáról. A szép fehérneműt se mások kedvéért vedd fel: egy minőségi szép csipke a ruha alatt akaratlanul is megváltoztatja a tartásod és önbizalmat ad.

Ruhadarabok és kiegészítők, amiket 40 felett engedj el

Engedd el a túl szoros slim fit vagy skinny farmereket. Ebben a korban a feszülés már nem mindig előnyös, és egy szűk bőrhatású nadrág is kényelmetlennek, kinőttnek hat. A méretednek megfelelő, lazább esésű darabok sokkal elegánsabbak.

Öltözködés 40 felett
Miért kínlódnál skinny farmerekkel, ha viselhetsz kényelmesebb nadrágokat is?!
 Forrás: Shutterstock

Ne engedj rikító színeket az arcod közelébe! A neon pink, sárga és zöld képes fáradttá tenni az arcod és kiemelni a bőrhibákat. Válaszd inkább a drágakövek színeit mint a smaragd, a zafír, a bordó, vagy a pasztelleket. Meglátod, önbizalmat adnak!

Öltözködés 40 felett neon színekben
A neonzöld szín sápaszthat.
Forrás: Shutterstock

A platformos cipők még Jennifer Lopeznek sem túl előnyösek, kár, hogy nem figyelmezteti senki. A vaskos talpú, olcsó hatású, éktalpú cipők helyett válassz egy minőségi bőrcipőt vagy egy kényelmesebb, de sikkesebb blokksarkú modellt. 

öltözködés 40 felett, platform cipő
A platformos cipők egy idő után nem szolgálják az egészségedet. Válts kényelmesebb, elegáns darabokra.
Forrás: Getty Images

40 felett az öltözködés terén nem új szabályokra van szükség, hanem arra, hogy elengedd azt, ami már nem te vagy. Nem kevesebb lesz tőle az öltözködésed, hanem letisztultabb.

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