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Friss videón Christina Applegate: így van most a súlyos betegséggel küzdő sztár

Getty Images North America - Phillip Faraone
sclerosis multiplex Christina Applegate betegség
Nagy Anna
2026.09.22.
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A színésznő 2021 óta küzd sclerosis multiplexszel, az elmúlt időszakban pedig hónapokon át kórházi kezelésre szorult. Christina Applegate most először jelentkezett videóval azóta, hogy hazatérhetett, és néhány szóban a rajongóinak is üzent.

Christina Applegate betegsége az elmúlt években alapjaiban változtatta meg a színésznő életét. A Halott vagy 54 éves sztárjánál 2021-ben diagnosztizáltak sclerosis multiplexet, egészségi problémái miatt pedig az elmúlt hónapokban hosszabb időt töltött kórházban. Most azonban új videóval jelentkezett a közösségi médiában.

06/02/2021 EXCLUSIVE: James Marsden, Linda Cardellini and Christina Applegate are spotted on set for the first time for season 3 of their hit show Dead To Me in Los Angeles. The cast were pictured shooting scenes on an outdoor set while Applegate was spotted being pushed around in a wheelchair between takes. **VIDEO AVAILABLE** sales@theimagedirect.com Please byline:TheImageDirect.com *EXCLUSIVE PLEASE EMAIL sales@theimagedirect.com FOR FEES BEFORE USE
Christina Applegate betegsége miatt hónapokra kórházba került.
Forrás: Northfoto

Christina Applegate sclerosis multiplexszel küzd

A sclerosis multiplex a központi idegrendszert érintő progresszív betegség, amely károsítja az idegrostokat körülvevő védőburkot, a mielint. Christina Applegate sclerosis multiplex diagnózisáról 2021-ben beszélt először nyilvánosan. A betegség többek között izomgyengeséget, látászavart, zsibbadást, memória- és emésztőrendszeri problémákat is okozhat.

Christina Applegate állapota az elmúlt időszakban ismét aggodalomra adott okot: tavasszal derült ki, hogy kórházban kezelik. Akkor igyekezett megnyugtatni az érte aggódókat.

Az egészségügyi problémák állandó részei az életemnek, de erős csaj vagyok, és napról napra erősebb, és jobban vagyok

 – üzente. Azt is hozzátette, hogy egy időre az egészségére szeretne koncentrálni, de később újra jelentkezik.

Hónapokig kórházban volt, most videón jelentkezett Christina Applegate

Augusztusban már arról érkeztek hírek, hogy Christina Applegate hazatérhetett a hónapokig tartó kórházi kezelés után, és egy forrás szerint nagyon jól volt. Néhány héttel később a színésznő maga is megemlékezett a hazatéréséről: megmutatta azt a dekorációt, amellyel 15 éves lánya, Sadie Grace várta otthon. Szeptember 21-én pedig újabb fontos pillanat következett: Applegate közzétette első videóját a hosszú kórházi időszak óta. Mosolyogva állt kamera elé, és frissen festett haját is megmutatta.

„Friss hajszín, egy új, furcsa folt az arcomon, haha. Köszönöm, hogy felvidítottad ezt a borús napomat. Szeretlek, és szeretetet küldök mindenkinek odakint” – írta. A bejegyzésre hírességek is reagáltak. Henry Winkler azt üzente neki: „Igazán erős vagy”, míg Octavia Spencer és Andy Cohen emojikkal fejezte ki támogatását.

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