Súlyosbodott Christina Applegate állapota, már a saját sírhelyét is megvásárolta – Videó

Rideg Léna
2026.04.23.
Egyre aggasztóbb részletek kerülnek napvilágra a színésznő egészségi állapotáról. A szklerózis multiplexszel küzdő Christina Applegate ismerősei szerint a helyzet rosszabb lehet, mint azt korábban gondolták.

Az utóbbi időben egyre nyugtalanítóbb információk láttak napvilágot a világszerte ismert színésznő, Christina Applegate egészségéről. A sztár 2021-ben hozta nyilvánosságra, hogy szklerózis multiplex-szel küzd, és azóta őszintén beszél a mindennapjait meghatározó fizikai és lelki kihívásokról.

Christina Applegate borzasztó állapotban van.
Christina Applegate március óta kórházi ellátásra szorul

A beszámolók szerint a színésznő idén márciusban került kórházba, bár ennek pontos oka nem ismert. A hozzá közel állók szerint az állapota súlyosabb lehet, mint azt korábban gondolták, és a betegséggel vívott harca rendkívül megterhelő – nemcsak fizikailag, hanem érzelmileg is. Egy bennfentes úgy fogalmazott: a színésznő életében vannak jobb és nagyon rossz napok, de igazán jó napok már ritkán akadnak. A betegség kiszámíthatatlansága miatt a mindennapok gyakran bizonytalanok és kimerítőek. Ennek ellenére Christina Applegate nincs egyedül: barátai és szerettei folyamatosan mellette állnak, támogatják, próbálják mosolyra bírni – vagy épp vele együtt sírnak, amikor arra van szükség.

Felkészült minden eshetőségre

A hírek szerint a színésznő már a legnehezebb kérdésekkel is szembenézett: megvásárolta saját sírhelyét is. 

Bár ez sokakat megrendíthet, inkább azt mutatja, hogy tudatosan és realistán viszonyul az állapotához, miközben továbbra sem adja fel a küzdelmet. Az Egy rém rendes család sztárja korábban egy 2024-es podcastben rendkívül őszintén beszélt helyzetéről. Elmondta, hogy élete nagyrészt ágyhoz kötötten telik, és úgy érzi, már nem talál örömöt a mindennapokban. „Nem élvezem az életet. Már nem élvezem a dolgokat” – vallotta, hozzátéve, hogy depresszióval is küzd.

Mi az a szklerózis multiplex?

A szklerózis multiplex egy krónikus, jelenleg nem gyógyítható betegség, amely az idegrendszert támadja meg, és rendkívül változatos tüneteket okozhat. Az érintettek számára a legnagyobb kihívás gyakran nemcsak a fizikai állapot romlása, hanem a lelki teher is. A szakértők szerint a kulcs a támogatás, a mentális egészség megőrzése és a kisebb örömök megtalálása lehet – még a legnehezebb időszakokban is.

