Christina Applegate elmondta, hogyan érezte magát azon a napon, amikor 2022-ben megkapta csillagát a Hírességek Sétányán (Hollywood Walk of Fame). A színésznő a You With the Sad Eyes: A Memoir című könyvében részletesen felidézi, milyen testi és lelki állapotban állt a nyilvánosság elé, miután 2021-ben szklerózis multiplexet diagnosztizáltak nála.

Christina Applegate a hollywoodi Hírességek Sétányán.

Forrás: Getty Images North America

Christina Applegate arról ír, hogy a Hírességek Sétányán tartott csillagavatása volt első alkalom, hogy a nyilvánosság látta őt az SM-diagnózis után.

Úgy érezte, nem hasonlít korábbi önmagára, és utálta, ahogyan kinézett azon a napon.

A színésznő a súlyváltozásáról és az SM okozta súlyos emésztési problémákról is ír a memoárjában.

Christina Applegate:„Ez volt az Oscar-díjam”

Christina Applegate a memoárjában beszámol arról, hogy a csillagavató volt az első alkalom, hogy idegenek látták a diagnózis óta, és úgy érezte, nem hasonlít önmagára, a szteroidinfúziók ugyanis látványosan megváltoztatták a külsejét. „Utáltam, ahogy kinéztem azon a napon, tisztában voltam vele, hogy mennyi mindent elvett tőlem ez a betegség, de végülis ez volt az Oscar-díjam. Itt volt az ideje, hogy kilépjek a nyilvánosság elé. Annak ellenére, hogy boldog voltam, mert megkaptam a csillagomat, mégis megalázó, szörnyű és lesújtó volt így mutatkozni. Nem csak azért, mert meghíztam − ez egy dolog –, hanem azért is, mert az a nő, aki egész életében kontroll alatt tartott mindent, már nem volt képes erre” − írja. Applegate bevallotta, úgy érezte, minden tekintet rá szegeződik. „Régen az emberek a mellemet bámulták. De most tudtam, hogy nemcsak azért bámulnak, mert beteg vagyok és az látszik is, hanem azért is, mert kövér vagyok, ami elfogadhatatlan Hollywoodban. El tudtam képzelni, hogy mindenki ezt mondja. »Christina Applegate, mindenki közül, pont ő a kövér. Nem is beszélve arról, hogy bottal jár, mert valami betegsége van«” − idézi a RadarOnline.

Zavarta, hogy meghízott, de a fogyása is megrémíti

Christina Applegate a betegsége okozta pusztító fájdalmak miatt már több mint 30-szor volt kórházban, sokszor emésztési gondok gyötrik. „Amióta diagnosztizálták a szklerózis multiplexet, több mint 30-szor voltam kórházban hányás, hasmenés és elképzelhetetlen hasfájdalom miatt. Minden lehetséges vizsgálatot elvégeztek rajtam” − nyilatkozta korábban a színésznő, aki 2024 márciusában azt is elárulta, hogy pelenkát kell viselnie, „mert nagy eséllyel nem ér ki időben a mosdóba”. Ahogy a testsúlya növekedése, úgy a testsúlyának drasztikus csökkenése is felzaklatta. Saját bevallása szerint egy évig nem nézett a tükörbe. Arról is beszélt, hogy a súlya időnként jobban zavarta, mint maga a betegség, mivel léböjtölt és csontsoványra fogyott. „Hét hónapon belül minden eltűnt, és 22 kilót vagy még többet is fogytam. A lábaim vékonyabbak, mint valaha” − mondja. Christina, aki manapság a legtöbb idejét ágyban fekve tölti, elárulta, nagyon sokszor éhes, és van, hogy úgy érzi, rengeteget tudna enni, de nem teszi, mert biztosan a sürgősségin kötne ki utána.