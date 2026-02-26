Christina Applegate ágyhoz kötve, depressziósan él: "Olyan sötétség vesz körül, amit elképzelni se tudtam"

Március 3-án megjelenő memoárját, a You With the Sad Eyes-t népszerűsíti Christina Applegate. Az 54 éves színésznő elmondta, egészségi állapota rengeteget romlott. A szklerózis multiplexszel élő Applegate-nek már a legegyszerűbb mozdulatok is fájdalmat okoznak számára. Depresszióval is küzd, kollégája és sorstársa, Jamie Lynn Sigler igyekszik tartani benne a lelket.

Christina Applegate depressziós.

Forrás: Getty Images North America

Christina Applegate mélypontra került

Az Egy rém rendes család és a Halott vagy színésznőjénél 2021-ben diagnosztizáltak szklerózis multiplexet. Ezt követően egy ideig még forgatott, bár már segítségre volt szüksége, most azonban már szinte teljesen ágyhoz kötött. A Jamie Lynn Siglerrel közösen vezetett MeSsy című podcastjében korábban úgy fogalmazott, van, hogy üvölt a fájdalomtól és komoly emésztési panaszai is vannak. „Néha fel sem tudom venni a telefonomat vagy nem tudom kézbe venni a távirányítót. Az üvegeket pedig már egyáltalán nem tudom kinyitni” – nyilatkozta. A podcastban a mentális állapotáról is beszélt. „Depressziós vagyok, amit azt hiszem, évek óta nem éreztem. Csapdába estem és olyan sötétség vesz körül, amit elképzelni se tudtam” – idézi a Mirror. A beszélgetés során a színésznő arról is beszélt, hogy időnként úgy érzi, feladja, de hozzátette, terápiára jár, és elmondta, mi van még a bakancslistáján.

„Az élet néha kib@szottul szörnyű”

Christina Applegate a pszichés és fizikai nehézségeiről a You With the Sad Eyes-ban is ír. Úgy fogalmazott, hogy az elszigeteltség és a szenvedés teljesen más tapasztalatokat és igazi őszinteséget hozott számára. „Az élet, bocsánat, nem találok jobb szót, néha kib@szottul szörnyű. Szóval igyekszem annyira őszinte és nyers lenni, amennyire csak tudok” – nyilatkozta és azt is leszögezte memoárja nem inspirációs könyvnek készült.

