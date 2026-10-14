Courteney Cox bikiniben mutatta meg bombaalakját: 62 évesen is dögös a színésznő – Fotó

A Jóbarátok egykori sztárja ezúttal egy trópusi tengerparton hívta fel magára a figyelmet. A 62 éves Courteney Cox bikiniben mártózott meg a vízben, így láthatóvá vált, hogy ennyi idősen is nagyon jó formában van. Alakja azonban nem pusztán a genetikának köszönhető, ugyanis komolyan veszi az edzést, és étkezésére is odafigyel.

Courteney Cox bikiniben mutatta meg alakját Hawaiin.

Forrás: CLTN, NGRE, ROGA / Profimedia

Courteney Cox bikiniben hódított Hawaii partjainál

Courteney Cox fekete bikiniben vonzotta magára a tekinteteket Hawaii partjainál. Az egyszerű fürdőruha láttatni engedte sportos alakját, amire 62 évesen joggal lehet büszke.

A hawaii kiruccanásnak nem csupán a pihenés volt, ugyanis Courteney Cox közeli barátnője, Jennifer Meyer esküvőjére érkezett, aki a milliárdos Geoff Ogunlesihez ment feleségül. A fényűző eseményen számos hollywoodi híresség megjelent, köztük Kate Hudson, az aputestet villantó Leonardo DiCaprio és Tobey Maguire is. Utóbbinak nem mellesleg az exe Jennifer Meyer, de olyan jóban vannak a válás után, hogy a színész adta össze az ékszertervezőt és milliárdos férjét.

Így tartja magát formában 62 évesen Courteney Cox

A színésznő rendszeres mozgással tartja formában az alkját, szívesen teniszezik, szereti az intervallumos edzéseket és a ilatest is.

„Hetente háromszor pilatesezem egy fantasztikus oktatóval, Jessica McTighe-val. Emellett szeretek sétálni és futni is. Egy percig sétálok, majd egy percig futok. Ezt próbálom 30 percen keresztül csinálni, hetente három alkalommal” – mesélte korábban a színésznő.

A munka miatt néha felborul az edzési rutinja, de amikor otthon van, igyekszik következetes lenni.

Nemcsak az edzésre, az étkezésére is odafigyel

A tudatos táplálkozás is hozzájárul természetesen tökéletes alakjához, odafigyel a kiegyensúlyozott étkezésre és a vitaminokra.

„Minden reggel vitaminokat szedek. Régebben körülbelül két éven át zellerlevet ittam reggelente. Annyira megszállottja voltam, hogy még a nyaralások alatt is ragaszkodtam hozzá. Mindig megtaláltam a módját, hogy szerezzek egy gyümölcscentrifugát” – emlékezett vissza.

Azóta azonban változtatott a szokásain. Jelenleg uborkából, ananászból, gyömbérből és citromból készített italt fogyaszt.