„Nem hiszem, hogy van olyan drog, amit ne próbáltam volna ki” – Megrázó vallomást tett halála előtt Eric Dane

Eric Dane a My Book of Days: A Memoir in Moments című, november 3-án megjelenő memoárjában idézte fel, hogy a húszas éveiben drogfüggőséggel küzdött.

Eric Dane a húszas éveiben súlyos függőségekkel küzdött.

Forrás: Entertainment Pictures

Eric Dane megrázó őszinteséggel vallott a függőségéről

„Ezt hívom a sötét időszakomnak. Bár részt vettem meghallgatásokon, volt szerep, amit megkaptam, de őszintén szólva főleg drogoztam” – idéz a színész a memoárjából a People. Dane felidézte, hogy abban az időszakban szinte mindenféle kábítószert kipróbált, és rengeteget ivott is. „Be voltam tépve, be voltam rúgva, minden elképzelhető drogot kipróbáltam” – fogalmazott és fel is sorolta, mi mindent használt.

Eric Dane életét képekben az alábbi galériában nézheted meg.