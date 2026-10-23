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2026. okt. 23., péntek Gyöngyi

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memoár

„Nem hiszem, hogy van olyan drog, amit ne próbáltam volna ki” – Megrázó vallomást tett halála előtt Eric Dane

memoár Eric Dane drog
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Posztumusz megjelent memoárjában kendőzetlen őszinteséggel írt élete egyik legsötétebb időszakáról. Eric Dane részletesen felsorolta azokat a drogokat, amelyeket húszas éveiben kipróbált, és arról is vallott, hogy a színészi karrierje is háttérbe szorult a szerhasználat mellett.

Eric Dane a My Book of Days: A Memoir in Moments című, november 3-án megjelenő memoárjában idézte fel, hogy a húszas éveiben drogfüggőséggel küzdött.

Eric Dane a húszas éveiben súlyos függőségekkel küzdött.
Eric Dane a húszas éveiben súlyos függőségekkel küzdött.
Forrás: Entertainment Pictures

Eric Dane megrázó őszinteséggel vallott a függőségéről

„Ezt hívom a sötét időszakomnak. Bár részt vettem meghallgatásokon, volt szerep, amit megkaptam, de őszintén szólva főleg drogoztam” – idéz a színész a memoárjából a People. Dane felidézte, hogy abban az időszakban szinte mindenféle kábítószert kipróbált, és rengeteget ivott is. „Be voltam tépve, be voltam rúgva, minden elképzelhető drogot kipróbáltam” – fogalmazott és fel is sorolta, mi mindent használt. 

Eric Dane életét képekben az alábbi galériában nézheted meg.

Eric Dane
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Eric Dane a Grace klinika sorozatban Dr. Mark Sloan, a plasztikai sebész szerepét játszotta, és a kilencedik évad elején távozott a szériából. Bár a színész nem akart kiszállni, a karaktere végül eltűnt a sorozatból.
Disney General Entertainment Con

ALS-betegség követleztében, 53 évesen hunyt el a színész

Eric Dane már tudta, hogy beteg, amikor visszatért az Eufória 3 forgatására. A készítők a karaterét úgy változtatták, hogy azt betegen is tudja hozni és ne kelljen jelentős utómunkát végezni a jeleneten. Eric Dane február 19-én, 53 éves korában halt meg, kevesebb mint egy évvel azután, hogy nyilvánosságra hozta: amiotrófiás laterálszklerózissal (ALS) diagnosztizálták. A halotti anyakönyvi kivonat szerint a halál közvetlen oka légzési elégtelenség volt.

A tartalomnak nem célja a kábítószer-fogyasztás népszerűsítése vagy az azzal való visszaélésre történő buzdítás.Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarországon a kábítószer fogyasztása és birtoklása a hatályos jogszabályok értelmében bűncselekménynek minősül (Btk. 178. §) és szigorúan büntetendő.Ha Ön vagy hozzátartozója segítségre szorul, kérjük, forduljon szakemberhez. A függőség kezelhető, és az időben kért segítség életet menthet.

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