„Nem hiszem, hogy van olyan drog, amit ne próbáltam volna ki” – Megrázó vallomást tett halála előtt Eric Dane

Eric Dane a My Book of Days: A Memoir in Moments című, november 3-án megjelenő memoárjában idézte fel, hogy a húszas éveiben drogfüggőséggel küzdött.
Eric Dane megrázó őszinteséggel vallott a függőségéről
„Ezt hívom a sötét időszakomnak. Bár részt vettem meghallgatásokon, volt szerep, amit megkaptam, de őszintén szólva főleg drogoztam” – idéz a színész a memoárjából a People. Dane felidézte, hogy abban az időszakban szinte mindenféle kábítószert kipróbált, és rengeteget ivott is. „Be voltam tépve, be voltam rúgva, minden elképzelhető drogot kipróbáltam” – fogalmazott és fel is sorolta, mi mindent használt.
Eric Dane életét képekben az alábbi galériában nézheted meg.
ALS-betegség követleztében, 53 évesen hunyt el a színész
Eric Dane már tudta, hogy beteg, amikor visszatért az Eufória 3 forgatására. A készítők a karaterét úgy változtatták, hogy azt betegen is tudja hozni és ne kelljen jelentős utómunkát végezni a jeleneten. Eric Dane február 19-én, 53 éves korában halt meg, kevesebb mint egy évvel azután, hogy nyilvánosságra hozta: amiotrófiás laterálszklerózissal (ALS) diagnosztizálták. A halotti anyakönyvi kivonat szerint a halál közvetlen oka légzési elégtelenség volt.
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