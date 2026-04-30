Eric Dane rettenetes állapotban volt az Eufória forgatásán: az írók a színész ALS betegségéhez igazították a karakterét − Videó

Eric Dane már tudta, hogy beteg, amikor visszatért az Eufória 3 forgatására. A készítők a karaterét úgy változtatták, hogy azt betegen is tudja hozni és ne kelljen jelentős utómunkát végezni a jeleneten.

Eric Dane az Eufória 2. évada után a harmadikban is feltűnt még: betegen.

„Abszolút be vagyok állva” – Esküvői jelenettel búcsúzhatott Eric Dane az Eufóriától

Eric Dane 2025 áprilisában jelentette be, hogy ALS-sel diagnosztizálták. A sorozat alkotójának, Sam Levinsonnak azonnal elmondta, hogy beteg, ám ő biztosította a színészt arról, hogy bárhogyan is, de megoldják a munkát. Dane visszatért a forgatásra, és az Eufória új évadának harmadik epizódjában látható.