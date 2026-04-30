Eric Dane rettenetes állapotban volt az Eufória forgatásán: az írók a színész ALS betegségéhez igazították a karakterét − Videó

Hatalmasat megy az Eufória harmadik évada. A sorozatba a nagybeteg és azóta elhunyt Eric Dane is látható: a harmadik epizódban kapott szerepet.

Eric Dane már tudta, hogy beteg, amikor visszatért az Eufória 3 forgatására. A készítők a karaterét úgy változtatták, hogy azt betegen is tudja hozni és ne kelljen jelentős utómunkát végezni a jeleneten. 

„Abszolút be vagyok állva” – Esküvői jelenettel búcsúzhatott Eric Dane az Eufóriától 

Eric Dane 2025 áprilisában jelentette be, hogy ALS-sel diagnosztizálták. A sorozat alkotójának, Sam Levinsonnak azonnal elmondta, hogy beteg, ám ő biztosította a színészt arról, hogy bárhogyan is, de megoldják a munkát. Dane visszatért a forgatásra, és az Eufória új évadának harmadik epizódjában látható. 

Eric Dane a Grace klinika sorozatban Dr. Mark Sloan, a plasztikai sebész szerepét játszotta, és a kilencedik évad elején távozott a szériából. Bár a színész nem akart kiszállni, a karaktere végül eltűnt a sorozatból.
Mivel nem nagyon lehet ennek az állapotnak a tüneteit csakúgy elmaszkolni, digitálisan átjavítani pedig költséges lenne, ezért az Eufória írói hozzá írták a karaktert. A jelenetében Cassie (Sydney Sweeney) és Nate (Jacob Elordi) összeházasodnak,itt jelenik meg Cal Jacobs (Eric Dane) is, aki a szerepe szerint részeg  Dane ekkor már az ALS betegségének kései fázisában volt.

„Egy esküvői jelenetet kellett felvennünk. A forgatókönyv szerint abszolút be vagyok állva, teljesen részeg vagyok az egész ceremónia alatt. Gondoltam magamban, hogy biztos azt hiszik, hogy milyen jól játszom a szerepet, mivel már így is részegnek hangzom, nem szükséges eljátszanom”nyilatkozta később

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Veszélyes Eufória-szextrend terjed: már halálos áldozatot is követelt a módszer

Az HBO sikersorozata felkavarta az állóvizet. Az új évadban ugyanis még magasabb fokozatra kapcsolták az erotikát. A szakértők figyelmeztetnek, ugyanis az Eufória új részében látható egyik szextrend halálos veszélyt rejt magában.

Kiderült, mennyit kaszálnak az Eufória főszereplői az új évaddal

A sorozat harmadik évada a kritikák ellenére is tartol. Mégis megérte összetrombitálni a csapatot a folytatásra.

Sokkolja a nézőket az Eufória legutóbbi része: "Sydney Sweeney meztelenkedése túl sok, túl felesleges"

Az HBO sorozata sokaknál kiverte a biztosítékot. Az Eufória harmadik évadának második epizódja Sydney Sweeney karakterére, Cassie-re épül, aki egy olyan jelenetben tűnik fel, amely a nézők szerint minden eddiginél merészebb, ráadásul öncélú is. A színésznő ezt másképp látja.

 

