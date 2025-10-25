Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Három csillagjegy, akit teljesen kiborít az óraátállítás – Te közöttük vagy? Csekkold!

téli időszámítás asztrológia óraátállítás 2025 csillagjegy óraátállítás
Angyal Léna
2025.10.25.
Október 26-án hajnalban ismét visszaállítjuk az órákat: hajnali 3-kor 2 órára ugrik az idő, ezzel hivatalosan is kezdetét veszi a téli időszámítás. Bár sokan örülnek az „ajándékba kapott” plusz órának, a szakértők szerint a biológiai óránk nem alkalmazkodik ilyen könnyen. Három csillagjegy különösen érzékenyen reagál az óraátállításra – náluk a fáradékonyság, ingerlékenység és alvászavar napokig is eltarthat.

Az emberi szervezet cirkadián ritmusa finoman hangolt biológiai rendszer: a fény–sötétség váltakozása, az alvás, az étkezés és a hormonális működés mind egyensúlyban vannak benne. Egyetlen óra eltolódása is komoly hatással lehet a közérzetre, különösen azoknál, akik eleve érzékenyebbek a rutin változásaira. Az asztrológia szerint a csillagjegyek temperamentuma és energiaszintje is befolyásolja, ki mennyire tud alkalmazkodni a mesterségesen megváltoztatott időrendhez, azaz az óraátállításhoz.

A temperamentumunk és energiaszintünk is befolyásolja, mennyire visel meg bennünket az óraátállítás
 A temperamentumunk és energiaszintünk is befolyásolja, mennyire visel meg bennünket az óraátállítás
Forrás: Shutterstock

Az óraátállítás egy pillanat: a hatása több nap is lehet

Bár az óraátállítás a legtöbb embernél néhány nap alatt feledésbe merül, a Rák, a Szűz és a Bak jegy szülöttei számára ez az átmenet sokkal nehezebb Ők nem pusztán az órát, hanem a belső ritmusukat is újra kell, hogy hangolják. Az asztrológusok szerint ilyenkor különösen fontos a tudatos pihenés, a megfelelő alvási higiénia és a természetes fényhez való igazodás. Az óra mutatóit könnyű visszatekerni − de a test és a lélek időérzékét nem mindig.

1. Rák – az érzelmi biztonság rabja

A Rák a zodiákus egyik legérzékenyebb jegye: mélyen kötődik a megszokott ritmusához, és minden apró változás kibillentheti az egyensúlyából. Az óraátállítás – még ha csak hatvan percről is van szó − a Rák számára belső zűrzavart okoz. Gyakori nála a fáradtság, a levertség, sőt, a szezonális hangulatingadozás is. Mivel ez a jegy Víz elemű, erősen reagál a holdciklusokra és a napszakváltásra, így az őszi sötétedés korábban megérkezése is negatívan hat rá. A Rák ilyenkor hajlamos visszahúzódni, több alvást és nyugalmat igényel − amit érdemes is megadnia magának, mert a belső órája csak fokozatosan áll helyre.

2. Szűz – a rutin megszállottja

A Szűz jegy szülöttei számára a kiszámíthatóság szent dolog. Ők azok, akik precízen megtervezik a napjukat, és nehezen viselik, ha bármi felborítja a ritmusukat – még akkor is, ha csak egy óra különbségről van szó. Az óraátállítás után gyakran panaszkodnak fejfájásra, koncentrációs nehézségekre, vagy arra, hogy nem találják a tempót. Mivel a Szűz a Merkúr uralma alatt áll, ami az idegrendszert és a mentális folyamatokat irányítja, a biológiai óra zavarai különösen megterhelik. A szakértők szerint a Szűz ilyenkor hajlamos túlanalizálni a helyzetet, és ezzel csak tovább fokozza a stresszt. Érdemes néhány napig rugalmasabban kezelnie a napi menetrendet, és a megszokottnál korábban letenni a telefont este, hogy a szervezete visszataláljon a természetes ritmushoz.

3. Bak – a kontroll elvesztésének félelme

A Bak az a csillagjegy, amely a legjobban ragaszkodik a struktúrához, a rendszerhez és a fegyelemhez. Amikor az idő hirtelen megváltozik, a Bakban tudattalanul is feszültség keletkezik – mintha kicsúszna a kezéből az irányítás. A téli időszámítás kezdetével járó sötétebb délutánok különösen nyomasztóak lehetnek számára, hiszen ez a jegy hajlamos a szezonális melankóliára is. A Baknál az óraátállítás testi tünetekben is megnyilvánulhat: szapora szívverés, alvási nehézségek, ingerlékenység, sőt, a teljesítményromlás érzete is gyakori. Mivel alapvetően kitartó és fegyelmezett, idővel visszanyeri az egyensúlyát, de addig érdemes tudatosan beiktatnia pihenőidőt és természetes fényben töltött perceket a napjába.

