Óraátállítás: ennyivel korábban kell tekerni a mutatókon, nem akkor kezdődik a téli időszámítás, mint tavaly

2026-ban október 24-ről 25-re virradó éjszaka, szombatról vasárnapra térünk át a téli időszámításra. Hajnali 3 órakor 2 órára kell visszaállítani az órákat, vagyis ezen az éjszakán egy órával tovább alhatunk. Tavaly egy nappal később, október 25-ről 26-ra virradóra történt meg az óraátállítás.

Óraátállítás 2026: jön a nyári időszámítás.

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Az óraátállítás jelenleg továbbra is évente kétszer változtatja meg a megszokott napirendünket. Ősszel, október utolsó vasárnapján hajnali 3 óráról 2 órára állítjuk vissza az órákat, tavasszal, március utolsó vasárnapján pedig hajnali 2-ről 3 órára lépünk előre. A legutóbbi tavaszi óraátállítás 2026. március 29-én volt.

Az Európai Unióban továbbra sem született végleges döntés az óraátállítás megszüntetéséről, ezért a jelenlegi rendszer egyelőre érvényben marad.

Az óraátállítás a szervezetünket is megviselheti

A téli időszámításra való áttérés után délutánonként korábban sötétedik, a fényviszonyok változása pedig a közérzetünkre és az alvási szokásainkra is hatással lehet. A szakértők szerint az évi kétszeri időváltás a szervezet belső ritmusát is megzavarhatja, mivel annak működése szorosan összefügg a fény jelenlétével vagy hiányával.

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