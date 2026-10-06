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Óraátállítás: ennyivel korábban kell tekerni a mutatókon, nem akkor kezdődik a téli időszámítás, mint tavaly

ősz óraátállítás téli időszámítás
Life.hu
2026.10.06.
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Októberben ismét át kell állítanunk az órákat, ráadásul idén korábban köszönt be a téli időszámítás, mint 2025-ben. Az átállással egy órát nyerünk, a délutáni sötétedés viszont ezután még korábbra tolódik.

2026-ban október 24-ről 25-re virradó éjszaka, szombatról vasárnapra térünk át a téli időszámításra. Hajnali 3 órakor 2 órára kell visszaállítani az órákat, vagyis ezen az éjszakán egy órával tovább alhatunk. Tavaly egy nappal később, október 25-ről 26-ra virradóra történt meg az óraátállítás.

Óraátállítás 2026: óra a napsütésben, nyári időszámítás.
Óraátállítás 2026: jön a nyári időszámítás.
Forrás:  Getty Images

Az óraátállítás jelenleg továbbra is évente kétszer változtatja meg a megszokott napirendünket. Ősszel, október utolsó vasárnapján hajnali 3 óráról 2 órára állítjuk vissza az órákat, tavasszal, március utolsó vasárnapján pedig hajnali 2-ről 3 órára lépünk előre. A legutóbbi tavaszi óraátállítás 2026. március 29-én volt.

Az Európai Unióban továbbra sem született végleges döntés az óraátállítás megszüntetéséről, ezért a jelenlegi rendszer egyelőre érvényben marad.

Az óraátállítás a szervezetünket is megviselheti

A téli időszámításra való áttérés után délutánonként korábban sötétedik, a fényviszonyok változása pedig a közérzetünkre és az alvási szokásainkra is hatással lehet. A szakértők szerint az évi kétszeri időváltás a szervezet belső ritmusát is megzavarhatja, mivel annak működése szorosan összefügg a fény jelenlétével vagy hiányával. 

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Óraátállítás: újabb döntés született, de októberben még vissza kell állítani a mutatót

Idén ősszel még biztosan lesz óraátállítást: október 25-én hajnalban 3 óráról 2 órára kell visszaállítani a mutatókat. Az Európai Unióban ugyanakkor ismét előkerült az évi kétszeri időváltás megszüntetése, az Európai Bizottság pedig már vizsgálja, milyen következményekkel járna az új rendszer.

Eddig maradhat velünk az órátállítás: évekre előre megvannak az időpontok

Évek óta napirenden van az óraátállítás eltörlése, és egy időben úgy tűnt, már csak az a kérdés, melyik időszámítás maradjon végleg. Az Európai Unió most közzétett menetrendje azonban azt mutatja, egyelőre továbbra is számolnunk kell a tavaszi és őszi átállítással is.

Egyre nagyobb a nyomás: nemzetközi összefogás indult az óraátállítás eltörléséért

Nemzetközi kezdeményezéshez csatlakozott a Magyar Alvás Szövetség. A szerveződés az óraátállítás eltörlését sürgeti Európában.

 

 

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