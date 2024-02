Egyszerű módszerrel tarthatjuk frissen a brokkolit: kövessük ezeket a lépéseket

Ha a brokkolit rózsáira szedve szeretnénk eltenni, akkor viszont alaposan meg kell mosnunk előtte, lehetőleg sós vízben, majd a felesleges szárakat is levághatjuk. Ezután tegyük salátacentrifugába, és áztassuk be ismét, csak most ecetes vízbe, majd öblítsük le a rózsákat és centriugázzuk ki a felesleges nedvességet. Papírtörlővel kibélelt üvegedényben helyezzük be a hűtőbe.

Profi tipp az újhagyma tárolására: ezzel a módszerrel sokáig friss marad Az újhagyma rendkívül népszerű ízesítője ételeinknek. Előfordul azonban, hogy túl sokat vettünk vagy a kelleténél többet vágtunk fel belőle. Nos, ekkor sem kell kidobni: egyszerű trükkel később is felhasználhatod.