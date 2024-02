Olcsó, finom és nem hizlal: ebből bármennyit megehetsz

Nem olyan szép, mint a piros hónapos retek, és nem is olyan fehér, mint a jégcsapretek, mert ez fekete. De legalább olyan finom még így is. A téli hónapokban is elérhető, ráadásul igazi vitaminbomba. A fekete retek már az ősidőkben is népszerű eledel volt, olyannyira, hogy az egyiptomi piramisokat építő rabszolgáknak ezt a különös, fekete, durva, szőrös levelű zöldséget adták étekül, hogy bírják a megfeszített munkatempót. De a módosabbak is ették, hisz tudták róla, hogy nagy a gyógyhatása, és még finom is. Említést tesz róla a hagyományos japán, kínai és indiai gyógyászat is.

Pikáns, szaftos