Tudod mi az a burrata és hogyan fogyaszthatod? Íme, a legjobb variációk!

A burrata külső ismertetőjegye, jellegzetessége, amely alapján rögtön fel lehet ismerni, a tetején lévő zárás, amely olyan, mint egy kis konty. Belseje krémes, édes és sós egyszerre. Abban különbözik a mozzarella sajttól, hogy a ennek a belsejében a külső réteghez hasonló nyújtott szálas állagú sajtdarabkák találhatók, amelyek tejszínnel vannak összekeverve. Eredete a Bianchino család nevéhez köthető: 1956-ban Olaszországban rendkívüli fagy és hóesés miatt a tejet nem tudták elszállítani, ezért úgy döntöttek, hogy feldolgozzák. Eredetileg a cél tehát a tej tartósítása volt, ma már azonban a burrata önálló és igen kedvelt termékké vált.

Nyáron a burrata friss paradicsommal egszerű de ízletes fogás. Forrás: Shutterstock/Medvedeva Oxana

Milyen ételekhez passzol a burrata?

Ma a világ minden táján a séfek egyik legkeresettebb alapanyaga, önmagában vagy különböző fogások részeként tálalják. A Made in Italy élelmiszerek és az olasz konyha egyik fő zászlóvivője is a világon: az utóbbi években egyre többen érdeklődnek a burrata iránt, hiszen rendkívül sokoldalú a konyhában és a különböző ízpárosításokban. Íme néhány egyszerű ötlet, hogyan használhatjuk fel.

A burrata felhasználásának egyetlen szabálya, hogy soha ne főzzük meg. Mindig nyersen tálaljuk, akár önállóan, akár más ételekkel kombinálva, vagy például rizottóban használhatjuk még vaj helyett.

Ne feledjük, hogy a burratát, akárcsak a mozzarellát, szoba hőmérsékleten érdemes fogyasztani. Ezért a legjobb, ha egy órával az étkezés előtt kivesszük a hűtőből, így jobban érvényesülnek aromái és íze, és a meleg ételekhez is jobban illik.

Burrata tésztához

Az itáliai gasztronómia híres a tésztaételekről, természetesen a burrata is passzol néhány tésztás finomsághoz, amelyet otthon is könnyen elkészíthetsz. A burratát mindig a végén, a tálalás pillanatában adjuk hozzá a tésztához, kiváló kísérője egy egyszerű paradicsomszószos spagettinek. Tálalás előtt érdemes egy kis olíva olajjal is meglocsolni. De a burrata sajt tökéletesen illik egy egyszerű pesztós tésztához, vagy gnoccihoz is. A pesto erősebb ízét jól kiegészíti a burrata krémes lágysága.