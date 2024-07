A mákos tészta receptjét posztolta a New York Times: egzotikus különlegességként mutatták be a magyarok kedvencét

A mákos tészta nagy kedvenc hazánkban, és most végre az egész világ megismerheti, sőt, el is készítheti a New York Timesnak köszönhetően.

A mákos tészta receptjét tette közzé a New York Times

Forrás: Shutterstock

A lap gsztrórovata tette közzé a receptet, egy olyan fotóval ajánlva a közösség médiában, amelyen a következő szöveg olvasható: „Ehhez a népszerű magyar ételhez csak négy összetevőre van szükség".

A mákos tésztáról szóló poszt szövege pedig így szólt: „Ez a mákos tésztaétel már a 16. században a parasztok által kedvelt, szerény étel volt. Megfizethetőségének és vonzerejének köszönhetően gyorsan nőtt a népszerűsége, mígnem egész Magyarországon, Kelet- és Közép-Európa egyes részein elterjedt."

A receptet is belinkelték Poppy Seeds Noodles címmel, amit a New York Times oldalán érhettek el a követők. Az írásban megjegyzik, hogy az étel íze nagyban függ a tészta minőségétől, és arra is figyelmeztetnek, hogy mindenképpen ellenőrizzük a mák szavatosságát felhasználás előtt, mert könnyen avasodik.

A mákos tésztára Amerikában egzotikus ételkülönlegességként tekintenek, főleg azért, mert a mák egyáltalán nem annyira elterjedt arra, mint a környékünkön.

A tökéletes mákos tészta receptje a Mindmegette szerint:

HOZZÁVALÓK:

25 dkg szélesmetélt

3,5 dkg vaj

6 ek darált mák

4 ek porcukor

ELKÉSZÍTÉS:

Első lépésben a tésztát egy enyhén sós vízben kifőzzük a csomagoláson olvasható instrukciók szerint. Ha a tészta elkészült, leszűrjük, aztán még melegen jó alaposan átforgatjuk a vajjal. A mákot a porcukorral összekeverjük, aztán összeforgatjuk a vajas tésztával.