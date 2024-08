8 ok, amiért imádjuk a csípős paprikát: az egészségedért teszel, ha fogyasztod

A csípősség érzetet a kapszaicin fenolos szerkezetű anyag okozza. Ez képes lecsökkenteni a szájban lévő hő- és fájdalomérzékelő receptorok ingerküszöbét, így a normális hőmérsékletet is forrónak érzékeljük. Ezért van az, hogy sokszor nem is tudjuk eldönteni egy ételről, hogy túl forró, vagy csak erős. Ugyanezt a hatást nemcsak a szájüregben, de a test bármely pontján képes kiváltani. Ezt megtapasztalhatjuk, ha csípős paprika ér a bőrünkhöz: azonnal égni kezd, mintha csalán csípett volna meg minket, arról nem is beszélve, hogy mi történik, amikor paprikás kézzel megdörzsöljük a szemünket. A szervezetünk ilyenkor pontosan úgy reagál, mintha enyhe égési sérülést szenvedtünk volna el, természetesen a hő szövetkárosító hatása nélkül, tehát nem fog felhólyagosodni, kisebesedni a bőrünk, csupán nagyon enyhe gyulladásos reakció és helyi vérbőség keletkezik.

Csípős paprika pro és kontra

Forrás: Shutterstock

Csípős paprika – Miért szeretjük?

1. Csökkenti a koleszterinszintet: A csilipaprika rendszeres fogyasztásával csökken a szervezetben a rossz, azaz az LDL koleszterin szintje, ezzel együtt pedig a szív- és érrendszeri megbetegedések kialakulásának esélye is. Nem mellesleg bizonyítottan csökkenti a vércukorszintet és növeli az inzulinérzékenységet.

2. Serkenti az anyagcserét: A kapszaicin képes felpörgenti az anyagcserét, gyorsítja az emésztési folyamatokat, megszünteti a székrekedést, ezzel elősegítve a szervezetünk tisztulását a méreganyagoktól, és nem mellesleg a fogyást.

3. Erősíti az immunrendszert: A csípős ételek bővelkednek antioxidánsokban, amelyek segítenek felvenni a harcot a szabadgyökök ellen, ezzel erősítve a szervezetünk ellenálló képességét és lassítva a sejtjeink öregedési folyamatait. Nem véletlen, hogy az őszi időszakban, amikor a vírusok és a baktériumok támadásba lendülnek, sokkal jobban kívánjuk a csípős, fűszeres ételeket.

4. Daganat ellen: A kapszaicinnek fontos szerepe lehet a rákos megbetegedés megelőzésében. Nem véletlen, hogy az egyik legtöbbet kutatott terület a rosszindulatú daganatokra gyakorolt hatása. Ennek pontos mechanizmusa ugyan még tisztázatlan, azonban az eddigi kutatásokból az már kiderült, hogy gátolja a ráksejtek növekedését.

5. Jót tesz a hangulatunknak: Megfigyelhetjük, hogy miután elfogyasztunk egy csípős ételt, valahogy sokkal jobb lesz a hangulatunk. Ennek oka, hogy ezeknek az ízeknek a hatására a szervezetünkben olyan hormonok szabadulhatnak fel, mint az endorfin és az oxitocin amelyektől jobb kedvünk lesz, derűsebben látjuk a világot, könnyebben kezeljük a problémákat és a stresszes helyzeteket.