Melengető őszi karfiolleves mindössze 3 hozzávalóból

A karfiol sokféleképpen elkészíthető, diétás és egészséges, tápanyagokban és vitaminokban gazdag zöldség, amely alacsonyabb kalória- és szénhidrát tartalommal rendelkezik, mint például a burgonya. Rosttartalmának köszönhetően támogatja az emésztést, ráadásul antioxidáns-tartalma is magas, és a szív egészségét is támogatja, így a karfiolleves egy igen egészséges választás. Ez a leves recept pedig annyira könnyű, hogy kezdőként is bátran nekiállhatsz az elkészítésének.

A karfiolleves amilyen egyszerű és könnyen elkészíthető, annyira ízletes és tápláló őszi étel.

Forrás: Shutterstock/Tatiana Volgutova

A karfiolleves 3 egyszerű fő hozzávalója

1 fej karfiol, ami krémes textúrát és enyhén diós ízt ad a levesnek

1 közepes hagyma, ami a finom édes ízt adja hozzá

2 csésze zöldségalaplé, hogy a leves alapja is ízletes legyen

2 ek. olívaolaj

Só és bors ízlés szerint