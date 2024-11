Az őszi ételek egyik kedvelt kísérője a dinsztelt, vagy párolt lila káposzta. Csodás, sötétvörös, lilás színét az antocián természetes vegyületnek köszönheti. Puha, de mégis roppanós állagával és különleges, édesen fűszeres ízével a párolt lila káposztával új színt és ízt adhatsz akár a Márton napi, akár a karácsonyi menünek, hiszen ez az étel tökéletesen passzol a sültekhez és egy kis fűszeres csavarral még különlegesebbé tehető.

A párolt lila káposzta tökéletesen passzol például kacsához, vagy malac sülthöz.

Forrás: Shutterstock/Natalia Ruedisueli

Hogyan készül a párolt lila káposzta?

A káposzta feldolgozása

A lila káposzta egy igen egészséges zöldség, tele élelmi rostokkal, vitaminokkal, káliummal, ásványi anyagokkal és jó minőségű szénhidrátokkal A lila káposzta feldolgozását érdemes a külső, sérült, szárazabb levelek eltávolításával kezdeni. Ezután a legtöbben egy éles késsel vékonyra szeletelik, vagy leaprítják a káposztát, de Jamie Oliver például egyenetlen darabokra vágja.

Mi kerüljön még a káposzta mellé?

A káposzta mellé tehetünk vörös hagymát, hiszen az édeskés ízek remekül passzolnak ehhez a fogáshoz. De népszerű változat az almás párolt lila káposzta is, amihez érdemes savanykás fajtát választani, hiszen ez teszi a párolt lila káposzta ízét még karakteresebbé.

Mit használjuk a pároláshoz?

Érdemes zsírban párolni a lila káposztát, de használhatunk hozzá olajat, vagy vajat is. Addig pároljuk, amíg az élénk és fényes nem lesz, majd alacsonyabb hőfokon gyengéden puhítsuk tovább. Bár a káposzta ezzel a módszerrel átpuhul, mégis megőrzi a tartását, nem válik lekvárszerűvé, vagy túl puhává. A pároláshoz ezen kívül némi folyadék is szükséges, a legtöbben ecetet, például 1-2 evőkanálnyi balzsamecetet használnak használnak. De a lila káposzta párolásához használhatunk vörösbort, vagy almaecetet is. A balzsamecet ad egy pluszt a párolt lila káposzta ízéhez: az intenzív, karamellizált édesség tökéletesen illik az étel ízvilágához.

Milyen fűszerekkel ízesítsük a párolt lila káposztát?

A párolt lila káposzta fűszerezése egyéni ízlés szerint alakítható. Az őrölt bors, só és az őrölt köménymag remekül passzol hozzá. Azonban új szintre emelheted, ha az ünnepi fűszerek közül is belecsempészel egy keveset. Például fahéj, szegfűszeg, szerecsendió, vagy akár borókabogyó, illetve egy leheletnyi reszelt narancshéj is kerülhet bele, vagy ha a narancs héjat tálaláskor reszeled rá, az nem csak ízben, hanem színben is feldobja az ételt. Egy kis cukor azonban kötelező, hogy ellensúlyozza az ecet savanyúságát.