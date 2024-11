Készíts gazdagabb rántottát 1 szokatlan hozzávalóval - nincs szükség vajra vagy tejre

Az egyszerű rántotta gyorsan elkészül, laktató, finom, krémes és ízletes, nem véletlenül szertik olyan sokan. Van azonban egy szokatlan hozzávaló, amivel még gazdagabbá tehetjük a rántottát, ami nem a tej vagy a vaj.

Egyszerű hozzávalótól lesz gazdagabb a rántotta

Ezzel a szokatlan hozzávalóval lesz gazdagabb a rántotta

A rántotta már önmagában is finom, de ha ki szeretnénk rúgni a hámból, akkor nagyon sok hozzávalóval tehetjük még izgalmasabbá. Tehetünk hozzá különböző zöldségeket, készíthetjük kolbásszal, szalonnával, de akár sajttal, vajjal vagy tejjel is. Szinte csak a képzeletünk szab határt, ám most egy olyan szokatlan hozzávalót javaslunk a rántotta gazdagításához, amivel eddig talán nem próbálkoztál.

Furcsán hangozhat, de a habosabb rántotta elkészítésének kulcsa a majonéz, mivel a benne lévő olajok kölcsönhatásba lépnek a tojásfehérjékkel, amig így megakadályozzák, hogy az étel gumiszerűvé váljon. Négy nagy tojáshoz adjunk egy-két evőkanállal, sózzuk borsozzuk, és már süthetjük is.