A vaj akár egy évig is frissen tartható ezzel a tárolási módszerrel

Vajtartóban a pulton, zacskójában a hűtőben - sokféle ember sokféleképpen tárolja a vajat, és arra esküszik. Van azonban egy kevésbé ismert technika, amelynek köszönhetően sokkal tovább maradhat friss a vaj, mint gondolnánk.

Új módszer a vaj tárolására

Forrás: Shutterstock

Ezzel a technikával egy évig is friss maradhat a vaj

Vlatka Lake tárolási szakértő megosztott egy olyan módszert a vaj tárolására, amely megváltoztatja a játékszabályokat. A legjobb benne az, hogy semmilyen különleges eszközre vagy edényre nincs hozzá szükség, csak egy olyan dologra, mely már egyébként is ott van minden konyhában, ez pedig nem más, mint a fólia. A szakértő szeront a vaj magas zsírtartalma miatt érzékeny a hőmérsékletre, a fényre és a külső szagokra. Ezek a tényezők gyorsan megváltoztathatják az ízét, a textúráját és az általános minőségét. „Fontos, hogy megértsük a vaj tárolásának technikai részleteit, hogy a legjobb döntést hozhassuk" - mondta.

Vlatka azt javasolja, hogy szorosan csomagoljuk be fóliába, majd tegyük egy fagyasztásra alkalmas edénybe vagy zacskóba. „A csomagolás megakadályozza a fagyasztás okozta károsodást és távol tartja a szagokat" - mondta. Ez a módszer biztosítja, hogy a vaj friss maradjon és a fagyasztóban akár 12 hónapig is megőrizze minőségét.

Azok számára, akik ritkábban használják a vajat, vagy hosszabb ideig szeretnék frissen tartani, továbbra is a hűtés a legmegbízhatóbb megoldás. A sótlan vaj légmentesen záródó edényben tárolva akár egy hónapig is eláll a hűtőben, míg a sózott vaj - a só tartósító tulajdonságainak köszönhetően - akár három hónapig is eláll.