Szaloncukor kisokos: így vásároljunk tudatosan!

Te is emlékszel még arra, mikor a nagyinál titokban lopkodtuk le a karácsonyfáról a szaloncukrot? Sokszor még az íz is mindegy volt, mert maga az izgalom elvitte a pálmát. De manapság már annyi szaloncukor, közül tudunk választani, hogy érdemes megválogatni, mit fogyasztunk el. Most ehhez adunk egy kis segítséget!

Narancsos, tiramisus, gyömbéres, sajttortás. Manapság már csak a képzeletünk szabhat határt a szaloncukornak

Forrás: Shutterstock

Szaloncukor kisokos

Olvassuk el alaposan

A szaloncukorcsomagokon gyakran fantázianeveket látunk, de fontos, hogy megtaláljuk és meg is nézzük alatta az édesség pontos megnevezését, fajtáját, a bevonat és a töltelék típusát. Ezek az információk előzetesen is sokat elárulnak a termékről.

Fontosak a hozzávalók

Érdemes ellenőrizni az összetevőket: hagyjuk a boltok polcain a túl sok aromát, cukrot, zsírt, színezéket és tartósítószert tartalmazó édességeket, főleg, ha azok túl is vannak árazva. Keressük inkább azokat, amelyekben valódi csokoládé és természetes töltelékek, például dió, marcipán, kókusz, meggy található.

Csalóka lehet a massza

Vegyük szemügyre a csokoládébevonatra vonatkozó adatokat is. A bevonómassza kevesebb kakaót és több növényi zsírt tartalmaz, emiatt sokkal egészségtelenebb, mint a valódi csokoládéba mártott desszert.

Inkább ne vigyük haza

Jobb, ha kerüljük az olyan termékeket, amin az „ízű” feliratot találjuk. Nem mindegy ugyanis, hogy a szaloncukor kókuszos vagy csupán kókusz ízű, utóbbit jó eséllyel aromával és ízfokozókkal érték el.

Mandula vagy barack?

A „marcipános” jelző is megtévesztő lehet: előfordulhat ugyanis, hogy nagyon alacsony a mandulatartalom, a cukor viszont magas, de a jó minőségű desszerteknél ez éppen fordítva van. A másik trükk a percipán, aminek az íze bár hasonlít a marcipánéra, valójában barackmagból készül.

Segíthet a fejszámolás

Célszerű összehasonlítani az előre csomagolt, illetve kimért termékek árait. A kilónkénti összeg ugyanis sokkal magasabb lehet a csinos dobozba csomagolt szaloncukrok esetén, ezért egy gyors számolást mindenképpen végezzünk a polcsorok között.

Neves gyártók terméke

Nézzük meg az apró betűst részt is, főleg azt, ami a gyártási adatokra vonatkozik. A nagy boltláncok saját márkás termékeit gyakran neves édességgyárak receptjei alapján készítik, így jobb áron juthatunk prémium kategóriás szaloncukorhoz.

Trükkös megoldások

Néha érdemes a tényleges súlyt ellenőrizni a zöldség-gyümölcs osztály mérlegein, hogy lássuk, valóban annyi van a csomagban, amit feltüntettek rajta. Jó praktika még, ha kifigyeljük a szezonális akciókat, hiszen már az ünnepeket megelőzően is belefuthatunk jó ajánlatokba.

Korábbi évek tapasztalata

Idézzük fel, milyen márkát, milyen áron vásároltunk a múltban, és viszonyítsunk az aktuális kínálathoz. Könnyen lehet, hogy már rég nem éri meg a jól bejáratott terméket megvenni, csupán megszokásból nyúlunk érte. Figyeljük, azt is, hogy a receptúra változott-e.