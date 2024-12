Sztárszakács vagy plébános? Így éli életét Paskó atya

"Az aktív pihenés híve vagyok, és ha van szabadidőm, utazom. Előre megterveztem, hogy az életem hátralevő részében hova szeretnék eljutni a világban. Most például Indo­né­ziába vagyok. Kétszer váltok hotelt, mindhárom szálloda séfjével megismerkedem. A főzés mellett piacra járok, és templomokba. Érdekel az itteni gasztronómia és az itteni valláskultúra is. A misszióm most az, hogy a főzéssel családokat kovácsoljak össze."