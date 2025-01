Nincs otthon vaj? Semmi pánik! Ezzel helyettesítheted a sütésnél

Tudjuk, hogy az olívaolaj manapság elég drága, így valószínűleg nem szeretnéd mindenre elhasználni. Azonban az extra szűz olívaolajat nem érdemes hosszú évekig tárolni. Próbáld ki ezeket a szuper konyhai tippeket, amelyekhez remekül felhasználhatod az olívaolajat.

A krumplipüré is ízletesebb, ha egy kis olívaolaj kerül bele.

Forrás: Shutterstock

Ötletek olívaolaj felhasználásához

1. Burgonyapüré olívaolajjal

Sokak számára a pürésített burgonya kötelező hozzávalója a vaj. Ez adja meg a krumplipüré krémes gazdagságát, amit nélkülöznél, ha csak simán összetörnéd a krumplit. De vajon gondoltál-e már arra, hogy olívaolajjal készíts krumplipürét? Az extra szűz olívaolaj íze összetettebb, mint a vajé. A különböző olajbogyófajták és az olaj előállításának módja alapján az íze lehet csípős, füves vagy gyümölcsös. De bármi is legyen az olívaolaj pontos ízprofilja, sokat adhat a burgonyához. Ugyanazt a gazdagságot és sima textúrát kölcsönzi neki, amit a vaj hozzáadásával kapnál, de sokkal árnyaltabb formában.

Az olívaolajjal pürésített burgonya remek köret olasz vagy más mediterrán ételek mellé. Ha még inkább olaszos ízvilágot szeretnél, adj hozzá apróra vágott friss petrezselymet és pirított vagy sült fokhagymát.

Tehát bátran helyettesítsd a vajat olívaolajjal, ha legközelebb krumplipürét készítesz. Használj körülbelül háromnegyed annyi adagot az olajból, mint amennyit vajból szoktál hozzáadni.

2. Használj olívaolajat a süteményekhez

Valószínűleg nem mindig fogsz az olívaolajos üveg után nyúlni, amikor süteményt készítesz. Hiszen a legtöbb recept vajat kér, és azok, amelyek olajat használnak, gyakran semleges ízű olajat, például repce- vagy étolajat javasolnak. Pedig érdemes olívaolajat használni a süteményekhez is!

Mi történik, ha olívaolajjal sütünk? Megkapjuk a gyümölcsös, ínycsiklandó olívaolajas jegyeket, különösen, ha jó minőségű extra szűz változatot választunk.

Az olívaolajjal készült sütemények nedvesebbek és könnyedebbek, mint a vajjal készültek. Ennek részben az az oka, hogy az olaj szobahőmérsékleten folyékony, míg a vaj szilárd. Számos olívaolajos süteményrecept található az interneten, amelyek gyakran citrusos ízesítésűek, hogy kiemeljék az olaj gyümölcsös jegyeit. Azonban gazdagabbá és komplexebbé teszi a csokoládétortát is. Ha egy meglévő receptet szeretnél módosítani, az is lehetséges. Ha más olajat tartalmaz, egyszerűen ugyanannyi olívaolajat használj, és már kész is. Ha a recept vajat kér, akkor ¾ csésze olajat használj minden csésze vaj helyett, vagy súlyban 80%-os arányban helyettesítsd. Ennek az az oka, hogy a vaj körülbelül 80%-ban tartalmaz zsiradékot, míg az olaj 100%-ban.

3. Olívaolaj a sajt reszelőhöz tapadásának megelőzésére

Az olívaolaj finom, és rengeteg ínycsiklandó felhasználási lehetősége van. De praktikus célokra is tökéletes. Ha eleged van abból, hogy a sajt mindig rátapad a reszelőre, az olívaolaj segíthet. A sajt azért tapad a reszelőre, mert a reszelőn való dörzsölés közben keletkező súrlódás hőt generál, ami megolvasztja a sajtot. De van egy egyszerű trükk, hogy megelőzd a sajt tapadását: fújd le olívaolajjal. Csak egy vékony réteget permetezz mindkét oldalára a reszelőnek, ezzel minimalizálhatod a súrlódást, megakadályozva, hogy a sajt megpuhuljon és rátapadjon. Ha nincs olajpermeted, egy vékony réteget is felvihetsz egy szilikonecset segítségével. Mivel jelenleg az olívaolaj árai magasak, így biztosan nem szeretnéd a legjobb olajodat használni minden egyes sajtreszeléshez. De egy kis finomított olívaolaj is remekül működik, anélkül, hogy túl nagy terhet jelentene a pénztárcádnak.

4. Olívaolaj kávéban

Az olívaolaj és a kávé nem tűnik egyértelmű párosításnak, de vannak, akik élvezik ezt a kombinációt. Már kávézóláncok is piacra dobtak különféle italokat, köztük lattekat és hideg kávét olajos csavarral. Az ötlet a vajkávé trendjéből származhat, ami pontosan azt jelenti, amit a neve sugall. Az olívaolaj használata kávéban hasonló, de azzal az extra szívbarát előnnyel jár, amit ez az olaj nyújt.

Az olívaolaj egy szinte bársonyos textúrát ad a kávénak, gyümölcsös, mégis sós ízekkel. Akár még az átlagos kávébabból készült italokat is izgalmasabbá teheti.

Azonban egy idő után az olaj elválhat, és kellemetlen textúrát hagyhat maga után. Ha mégis kipróbálnád otthon, többféle módja is van. Azok számára, akik a lattét vagy a flat white-ot kedvelik, érdemes a tejet olívaolajjal habosítani vagy párolni, hogy összeolvadjanak, így elkerülhető, hogy olajos réteg keletkezzen a kávé tetején.

5. Olívaolaj fúziója gyümölcshéjakkal

Valószínűleg már használtál olívaolajat, amelyet fokhagymával, gyógynövényekkel vagy chilivel tettek még különlegesebbé. De ezek nem az egyetlen hozzávalók, amikkel ízesítheted. Mielőtt a gyümölcs héját a szemétbe dobnád, érdemes lehet fontolóra venni, hogy ízesített olívaolajat készíts vele.

A citrom és a narancs remekül illik az extra szűz olívaolajhoz, egy kis savanykás, friss ízt kölcsönöz az olajnak, ami a saláták vagy tésztás ételek kiváló kiegészítője lehet.

Az olívaolaj citrusos ízesítéséhez csak vágd fel a gyümölcs héját, ügyelve arra, hogy először alaposan megmosd és teljesen megszárítsd, majd tedd bele egy üvegbe vagy befőttesüvegbe az olívaolajjal. Körülbelül egy hét után annyira át fogják járni az ízük az olajat, hogy már használhatod is. Azonban az íz idővel egyre intenzívebbé válik. Ha úgy érzed, hogy már nem szeretnéd, hogy még erősebb legyen a citrusos íz, akkor vedd ki a héjakat.