Készíts otthon zsemlét mindössze három hozzávalóból!

Nincs időd vagy kedved elmenni a pékségbe? Ezzel a zsemle recepttel te is könnyedén készíthetsz magadnak otthon mennyeien friss és ropogós péksüteményt. Hiszen nincs is jobb annál, mikor az általad készített frissen sült zsemle illata lengi be a konyhát. Ez a recept egyszerűbb nem is lehetne: csupán liszt, élesztő és só kell hozzá, a végeredmény pedig egy olyan könnyű és ízletes péksütemény, amit bármikor elkészíthetsz. Ideális megoldás, ha gyorsan, de házilag készült finomságot szeretnél az asztalra varázsolni. A recept további előnye, hogy kezdő konyhatündérek is bátran nekiállhatnak, hiszen a sikerélmény garantált.

Ez az egyszerű zsemle recept mindössze 3 hozzávalóból otthon is könnyen elkészíthető.

Forrás: Shutterstock/JaclynDD

Íme a házi zsemle receptje

Ha azt szeretnéd, hogy a házi zsemléid egyforma méretűek és formájúak legyenek, érdemes beszerezni egy zsemleformát vagy bagett sütőlapot. Így mindig tökéletesen ropogós péksüteményeket készíthetsz. De ne aggódj, speciális sütőlap nélkül is sikerülni fog ez a zsemle recept!

Hozzávalók (8 adaghoz)

½ csomag szárított élesztő

300 ml langyos víz

380 g liszt

2 teáskanál só

Így készül a házi zsemle

Melegítsd elő a sütőt 30 °C-ra. Ha a sütőd legalacsonyabb hőfoka 50 °C, melegítsd elő kb. 2 percig, majd hagyd résnyire nyitva az ajtaját, hogy a hőmérséklet langyosra csökkenjen. Ha a kezedet a sütőbe helyezed, a hőnek kellemesen langyosnak kell érződnie.

Egy tálban oldd fel az élesztőt a vízben, majd helyezd a tálat 3 percre a langyos sütőbe.

Keverd össze a zsemle tésztát. Szórd a lisztet és a sót az élesztős vízhez, és egy villával keverd addig, amíg a lisztcsomók teljesen eltűnnek – ne keverd tovább! Takard le a tálat egy tiszta konyharuhával, és hagyd a tésztát 30-60 percig a langyos sütőben kelni, amíg körülbelül a kétszeresére nem nő.

Melegítsd elő a sütőt 240 °C-ra (légkeveréses módban 220 °C-ra). Helyezz egy kis edény vizet a sütő aljába, hogy biztosítsd a megfelelő páratartalmat. Közben bélelj ki egy tepsit sütőpapírral.

Miután a sütőt előmelegedett, óvatosan csúsztasd ki a tésztát a tálból, és egy kés vagy tésztakártya segítségével oszd 8 részre. A tésztadarabokat ne gyúrd át és ne formázd, csak helyezd őket közvetlenül a tepsire. Szórd meg a zsemléket egy kevés liszttel, majd süsd 25 percig.

A sütés során keletkező gőznek köszönhetően a zsemlék kívül ropogósak, belül pedig puhák lesznek.

Hogyan lesznek a zsemlék igazán puhák?

Ahhoz, hogy a zsemléid szépen megkeljenek, szükséged van egy kelesztő anyagra. Ez lehet sütőpor vagy élesztő. Néhány recept szódabikarbónát is használ, amely savas összetevőkkel, például joghurttal vagy íróval kombinálva szintén kelesztő hatást fejt ki.