Valóban mindig meg kell mosni a rizst? A válasz igen meglepő

Van, aki számára alapvető szabály az, hogy a rizst mindig meg kell mosni, mielőtt elkezdjük főzni, de akad, aki gyakran, vagy mindig kihagyja ezt a lépést – időt és energiát megspórolva. Addig öblíteni a rizst, amíg a víz tiszta nem lesz – nem kevés energia és fáradtság. De vajon megspórolhatjuk-e ezt a lépést, vagy jobb, ha minden egyes alkalommal vesszük a fáradtságot, amikor rizst főzünk?

A rizs leöblítése inkább a keményítő miatt fontos

Forrás: Shutterstock

Tényleg olyan fontos mindig alaposan megmosni a rizst?

Rob Seixas, a Delish vezető igazgatója így nyilatkozott erről:

Bocsánat, hogy csalódást kell okoznom, de igen, a rizst át kell öblíteni, függetlenül a fajtától és az elkészíteni kívánt recepttől.

A rizs mosása elengedhetetlen az esetleges szennyeződések eltávolításához, de Seixas szerint nem ez az elsődleges ok. A szennyeződések persze jelen lehetnek a rizsszemeken, de a modern rizsfeldolgozási módszereknek köszönhetően ezek kockázata meglehetősen alacsony.

A rizs leöblítése inkább a keményítő miatt fontos. Seixas elmondta, hogy amikor a rizst zsákokban szállítják, egymáshoz dörzsölődnek a rizsszemek és az a por, ami ezáltal keletkezik, az bizony a keményítő. Amikor ez a keményítő hidratálódik és felmelegszik, ragacsos anyag keletkezik, és ennek köszönhetően a rizsszemek összetapadnak. A rizs eleve keményítőtartalmú, de ez nem feltétlenül rossz dolog. A túlzott keményítő viszont kevésbé ideális.

Minden típusra igaz ez?

Seixas szerint kivétel nélkül minden rizstípust át kell öblíteni – még azokat is, amelyeknél szeretnénk kihasználni a magas keményítőtartalomból fakadó előnyöket, mint például rizottó készítése esetén. Ha ugyanis nem öblítjük le a rizottó rizst, akkor gumiszerű textúrát kaphatunk.

Hogyan kell helyesen megmosni a rizst?

A választott öblítési módszer a rizs típusától függ, valamint attól, hogy mennyi időt és energiát tudunk ráfordítani a műveletre. Seixas szerint legalább egy gyors, folyó vizes öblítést mindig el kell végezni egy szűrő segítségével.

Ha alaposabbak szeretnénk lenni, akkor a rizst tegyük bele egy tál vízbe, és mozgassuk át a rizsszemeket, mielőtt leöblítenénk. Ismételjük meg a műveletet, amíg a víz kevésbé zavaros nem lesz. A legjobb, ha ezt a folyamatot körülbelül ötször ismételjük meg. A tökéletes tisztaság elérése nagyon nehéz. Seixas szerint: „Ez az ideális lenne, persze, de ne stresszeljünk emiatt túlságosan”.

A rizs áztatásának előnyei

Egy extra lépéssel még jobb eredményt érhetünk el: az áztatással. Ahelyett, hogy a rizst egyszerűen a csap alá tennénk, szakítsunk időt arra, hogy beáztatjuk körülbelül 10-20 percre. Bár vannak, akik nem tartják szükségesnek az áztatást, Seixas több okból is szereti. Először is: eltávolítja a felesleges keményítőt az egyes szemek felszínéről, akárcsak az öblítés. A másik ok: azzal, hogy a rizst beáztatjuk, lerövidíthetjük a főzési időt, és sokkal finomabb lehet az eredmény.