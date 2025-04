Ropogós zsálya? Igen, ez a megosztó aromás fűszer - és gyógynövény, már nemcsak a mama húslevesébe kerül. Eddig maximum belemorzsolgattuk a zsályafűszert vagy odébb toltuk, legfeljebb a konyhapolcra helyeztük dísznek, és olykor - olykor megszaglásztuk. Most jól figyelj: ropogósra sütve a zsályalevél igazi tavaszi csoda! Ez az ősi, mediterrán gyökerű recept újra berobbant, és nem véletlenül — olyan pofonegyszerű, finom, különleges és látványos. Garantáltan mindenki ráfog kérdezni: te ezt hogy csináltad?

Ropogós zsálya

A zsálya nemcsak egy dísz a kert végében — Egy igazi kulináris snack

A zsálya gyógyhatása miatt, már a 16. században is igazi sztár volt: gyulladáscsökkentő, emésztést segítő, női bajokra kiváló.

A levele karakteres, enyhén kesernyés, de forró olajban kisütve igazi umami - bomba. A friss zsálya felhasználása az olasz konyhában évszázados hagyomány.

Zsálya fajták: A köznyelvben a „zsálya” szó általában az orvosi zsálya nevű fajra utal. Közel 700-900 faj tartozik ide. A legismertebbek: orvosi zsálya, fehér zsálya, őszi zsálya, mezei zsálya, mexikói zsálya, erdei zsálya, ligeti zsálya, azték zsálya

A középkorban terjedt el a kulináris alkalmazása, ezekben az időkben szinte mindent hasznosítottak a konyhában, amit az erődeben találtak és jótékony hatással bírt, és nem volt mérgező.

Bolyhos, selymes, húsos, olajzöld felületével igen szép fűszernövény. A zsálya termesztése sem túl körülményes, érdemes tartani (vagy ismerőstől kérni, jobb híján piacon venni). Kisütése nem túl nyakatekert mutatvány, vajban parádés ízt bontanak ki magukból a levelek.

Egy szelet grillezett halon vagy húson máris ki lehet próbálni, de nem kell ilyen messzire mennünk — különleges vendégváró ropogtatni valónak is bőven megállja a helyét, vagy alkoholos italok mellé snack gyanánt tálalva is harmonikus. Eljött az ideje, hogy az ősi recept itthon is brillírozzon!

Így készítsd el a ropogós zsályát

Ropogós zsályalevél

Hozzávalók (kb. 20 levélhez ) 20 db zsályalevél

1 tojás

200 ml szódavíz

100 g liszt

1 csipet só

olivaolaj sütéshez

Egy edénybe keverjük össze a ropogós zsálya bundáját. A szódavíz lehetőleg legyen jéghideg egyenesen a hűtőből.

Ügyelj arra, hogy hagyd meg a száraikat, hogy könnyedén tudd majd forgatni a levélkéket az olajban.

Forrósítsd fel az olajat egy serpenyőben, óvatosan helyezd bele a masszában megforgatott zsályákat és süsd 4-5 másodpercig, — forgasd, hogy mind két oldalát, hogy megfelelően átsüljön.

Amikor már aranybarnára sült, készen is van az illatos ropogós zsálya!

Szedd ki papírtörlőre, hogy felitasd a felesleges olajat.