Cserélj fogást a fogyásért: ugyanannyi kalória, mégis ég és föld a hatás

1 gombóc fagylalt = 1 kis pohár görög joghurt + ½ banán (kb. 130 kalória)

Forrás: shutterstock

A fagyiban nincs semmi rossz... évente egyszer. De, ha egy rendszeresen fogyasztandó nasit kell választani, akkor a görög joghurt és a gyümölcs sokkal stabilabb társ. Fehérjével, kalciummal és természetes cukorral dobja meg az energiaszinted – nem csak a vércukrod.

1 cukros üdítő (2 dl) = 1 üveg szénsavas ásványvíz citromkarikával + 1 szem étcsoki (kb. 90 kalória)

Forrás: shutterstock

A cukros üdítő egyszerre hidratál... és terhel. Hirtelen megemeli a vércukrot, és semmi mást nem ad. Egy pohár szénsavas víz friss citrommal kalóriamentes, így belefér mellé egy kis étcsoki is – így élvezetet is kapsz, meg egy kis wellnesst is.