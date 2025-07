Erre még a szülinapos J.Lo sem mondana nemet: New York stílusú pizzarecept

Július 24-én ünnepli 56. születésnapját a díva, Jennifer Lopez! A világhírű énekesnő nemrég fantasztikus budapesti koncertjén ejtette ámulatba rajongóit. A szerencsésebbek testközelből is láthatták, hogy J.Lo milyen elképesztően jól néz ki. Lenyűgöző vonalai megőrzéséért szigorúan odafigyel arra, hogy mit eszik, néha azonban ő sem tud ellenállni a csábításnak. Egy keményebb diéta után például többek között pizzával jutalmazta meg magát. Mivel Jennifer New York Bronx kerületében született, így valószínűleg a New York stílusú pizza lehet a kedvence. Mutatunk is egy szuper New York style pizza receptet, amit akár te is elkészíthetsz otthon.

Házi New York style pizza recept.

Forrás: Getty Images

Jennifer Lopez diétája szigorú, de egy New York style pizzaszeletnek ő sem tud mindig ellenállni

Jennifer Lopez bomba formája nem a véletlen műve. A világsztár híresen tudatos életmódot folytat: keményen edz, többféle mozgásformát is végez, például saját testsúlyos gyakorlatokat, súlyzós edzést és táncot is. A rendszeres mozgás mellett az étrendjére is nagyon odafigyel: kerüli a cukrot és a feldolgozott élelmiszereket, sok zöldséget és tápanyagdús, diétás ételeket fogyaszt. Továbbá kiemelten odafigyel arra is, hogy mindig hidratált legyen, ami szintén hozzájárul ragyogó külsejéhez. Persze nagy ritkán ő is megenged magának egy-egy csalónapot: korábbi hírek szerint egy tíznapos szénhidrát- és cukormentes diétát követően J.Lo nem tagadta meg magától a jutalmat, és többek között pizzával és sült krumplival kényeztette magát. Mivel Jennifer Lopez New Yorkban született, születésnapja alkalmából most egy igazán ikonikus, amerikai pizzareceptet hoztuk el neked!

Íme a New York stílusú pizzatészta recept

Hozzávalók

640 g kenyérliszt (kb. 4 és 1/2 csésze), plusz egy kevés a nyújtáshoz

15 g kristálycukor (kb. 1 és 1/2 evőkanál)

10 g durva szemű só (kb. 1 evőkanál)

10 g instant élesztő (kb. 2 teáskanál)

415 ml langyos víz (kb. 1 és 3/4 csésze)

3 evőkanál (45 ml) extra szűz olívaolaj

450 g pizzaszósz

450 g zsíros, száraz mozzarella sajt, reszelve (kb. 4 csésze)