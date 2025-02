Íroszerboltból vált a luxus megtestesítőjévé: így emelkedett fel a forradalmakat kihasználva a Tiffany

Mint minden nagyobb márka, a luxus szinonimájának tartott Tiffany and co. is meglepő utat járt be. Egészen furcsa belegondolni, hogy a luxusmárka egy egyszerű írószerboltként kezdte. Hogyan volt képes Charles Lewis Tiffany a luxusékszerek élvonalába törni?

A Tiffany and co. írószerüzletként kezdte, ma már az egyik legmagasabb presztízsű ékszer márka.

Forrás: NurPhoto via Getty Images

Charles Lewis Tiffany fiatalkora és az írószerüzlet

A Connecticut állambeli Killinglyben látta meg a napvilágot 1812. február 15-én Charles Lewis Tiffany, aki később az egyik legismertebb luxusmárkát birtokolta. Szülei egyszerű emberek voltak, első kereskedelmi tapasztalatát 15 évese szerezte, amikor besegített édesapja szatócsboltjában. 1837-ben 1000 dollárnyi kölcsönnel megnyitotta írószer- és ajándéküzletét, a kezdet azonban döcögős volt.

A nyitás utáni első napon mindössze 4,98 dolláros bevételt hozott, de ez nem szegte kedvüket.

Két évvel később is állt az üzlet, portékáik pedig üvegárut, porcelánt, evőeszközöket, órákat is tartalmazott, később pedig saját gyártású ékszereket árultak. Nagy változást hozott a cég éltében, amikor üzletük nevét 1841-ben Tiffany, Young és Ellis névre változtatták. (A Tiffany and co. 1853-ban került bevezetésre.)

Tiffany and co. forradalmak hátán emelkedett az égbe

Az 1848-ban tomboló európai forradalmi hullámában Charles Lewis Tiffany meglátta a lehetőséget. Tudni kell, hogy a forradalmak miatt lezuhant a gyémánt és drágakövek ára, így Tiffany nagy pénzt fektetett drágakövekbe.

Befektetése jövedelmezőnek bizonyult, mivel pár évre rá újra megemelkedett a gyémánt ára, így vagyonát megsokszorozta.

Az amerikai polgárháború kitörésekor előre látta, hogy kevesebb igény lesz ékszerekre, így tőkéjét átcsoportosította kardok, kitüntetések és egyéb hadianyagok gyártására. Amikor pedig 1865-ben véget ért a polgárháború, az első angliai üzletét is megnyitotta és lassan elterjedt világszerte. Nagy változást hozott a cég presztízsében, amikor a híres Fifth Avenue-ra tette át a cég székhelyét.

Zseniális üzleti innovációkkal rukkolt elő Charles Lewis Tiffany.

Forrás: Getty Images

A Tiffany and co. zseniális innovációi

A Tiffany and co. márka felemelkedéséhez természetesen jó üzleti érzékre és zseniális innovációra is szükség volt, amiben Charels Lewis Tiffany igencsak jeleskedett. Elsőként vezette be a katalógust Blue Book néven, amit a sajtóhoz is eljuttatott, így könnyebbé tette a vásárlóknak a böngészést.

Sokat adott a minőségre, így Amerikában elsőként vezette be a brit ezüstszabványt, és 92,5%-os tisztaságú ezüstöt használt.

Így a vásárlókban kialakult, hogy a Tiffany and co. a magas minőséget képviseli, és a cégbe vetett bizalmuk is megnőtt. Együtt dolgozott Thomas Edisonnal, kollaborációjukból születtek a legendás Tiffany lámpák. A marketing, valamint termékkapcsolás erejét is felismerte, és a Tiffany kék színe azóta is a márka védjegye, de ügyes marketingtevékenységgel ékszereit is eladhatóbbá tette.