5 perces receptek karrierista, főzni nem tudó nőknek

Tudjuk, hogy veled is előfordult már, hogy annyi feladatot kellett elintézned, hogy alig jutott időd enni, nem még főzni. Olyan könnyű praktikákat, vacsoramenü-ötleteket, 5 perces recepteket hoztunk, amik szuper könnyűek, nagyon gyorsan elkészíthetőek és még táplálóak is, hogy legyen energiád minden másra a nap végén. Nézzük is az ötleteket!

5 perces receptek: ha valami könnyűt, gyorsat és táplálót szeretnél

5 perces receptek a főzni nem tudó, karrierista nők számára

Ezek az ötletek, pont azoknak szólnak, akik nem a konyhaművészet szerelmesei, de azért szeretnének egészségesek maradni. Lássuk, azokat a vacsora ötleteket, amik gyorsan, egészségesek, könnyűek és nem kell jártasnak lenned a főzésben.

Mindent bele saláta

Ha gyors vagy, akkor cirka 5 perc alatt tényleg végzel az elkészítésével és még főzni sem kell (meg edényeket mosogatni sem). Csak vágd fel a kedvenc zöldségeidet (például paprika, paradicsom, répa, uborka, hagyma, retek, avokádó) és borítsd rá őket valamilyen zöld, leveles salátára. Lehet az bébi spenót, jégsaláta, rukkola, amit szeretsz. Itt már a felén túl vagy, mindjárt kész az egész. Jöhet a salátára valamilyen fehérjeforrás: egy üveg konzervbab, csicseriborsó, tofu kockák esetleg egy kis tonhal vagy lazac.

Ha imádod a sajtokat, akkor megszórhatod fetával, reszelhetsz rá trappistát, vagy parmezánt is.

Végezetül jöhet a dresszing, hogy legyen egy kis pikáns íze a salátádnak.

Mondjuk a két legegyszerűbbet:

Olívaolaj alapú öntet: Keverj össze olívaolajat, sót, borsot és chilit. Tejföl alapú öntet: Keverj a tejfölhöz (lehet ez növényi is) sót, borsot, zöldfűszereket és foghagymát és már kész is a laktató finomságod.

Opcionális: ha szeretnéd, feldobni még több vitaminnal és ásványi anyaggal a vacsorád, tegyél a salátába magokat (például: tökmag, szezámmag, kesudió, mandula, dió stb.)

Tuti szendvics rohanós hétköznapokra

Ehhez az ételhez sem kell majd bekapcsolni a sütődet vagy a főzőlaphoz nyúlni, csak a kreativitásodra lesz szükség. Próbálj ki különféle krémeket (pl. hummusz, padizsánkrém, sajtkrém), zöldségeket, sajtokat és húsokat bele. Ha szereted keverni az édes és a sós ízvilágot, akkor rakhatsz bele gyümölcsöket is, mondjuk: szőlőt a sajtok mellé, gránátalma magot, körtét, mangót, ananászt. Csupán pár perc és máris egy egészséges vacsorát fogyaszthatsz el.

Opcionális: A növényi csírák rengeteg hasznos tápanyagot tartalmaznak, ezért, ha extra immunerősítőre van szükséged, akkor érdemes adni nekik egy esély!

A menüd megmentője lesz: a tojás

Változatosan használhatod fel, ahogy csak szereted, a lényeg, hogy gyors és nagyon egészséges. Tele van fehérjével, antioxidánsokkal és ásványi anyagokkal. Pár pillanat alatt meg tudod sütni, főzni ízlés szerint fűszerezni és máris kész a laktató eledeled. Teheted szendvicsbe vagy salátába, de főzelék mellé is kiváló választás.

Ha kedveled az olasz ízvilágot: tészta

A tésztát egyáltalán nem kell leértékelni, mivel az egyik legnépszerűbb és legkönnyebben elkészíthető alapanyag, ami ráadásul még sokoldalúan variálható is. Főzd ki a legjobban kedvelt tésztád és készítsd el hozzá a kedvenc szószodat. Lehet az egy paradicsomos bazsalikomos, egy foghagymás borsós, egy pestós, vagy egy tonhalas is. Ha valami édesre vágynál, akár egy túrós csuszát is megpróbálhatsz, ami egy igazi fehérjebomba lesz.