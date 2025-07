Ez a 3 összetevős saláta lehet a nyár legnagyobb slágere

A nektarin, a pármai sonka és a buffalo mozzarella fúziója egy olyan ütős triót alkot, hogy senki sem fogja egyhamar elfelejteni ezt a receptet! Nemcsak otthon a konyhában, de a közösségi médiában is tarol ez a saláta!

3 összetevős saláta a meleg nyári napokra

Forrás: Shutterstock

A saláta, amelyet nem fogsz elfelejteni

Verhetetlen trió a nyárra!

Ebben az időszakban a zsírosabb, nehezebb ételek a háttérbe szorulhatnak és itt jönnek képbe az egyszerű, lágy saláták, amelyek megváltásként érződhetnek a nyári hőségben. A buffalo mozzarella krémessége, a pármai sonka füstössége és a nektarin édes, ám mégis savas ízvilága egy kiegyensúlyozott egyveleget alkot. Olaszos, mediterrán ízvilága bárkit pillanatok alatt elvarázsol!

Szép és esztétikus

A szeletekre vágott nektarin, a buffalomozzarella-golyók és a pármai sonka nemcsak a gyomornak, de a szemnek is kecsegtető látvány. Szépen tálalva könnyedén lőhetünk róla pár jól elkapott fotót, amikkel garantáltan tarolunk a közösségi oldalakon is.

Hozzávalók (3-4 adaghoz):

6 db édes nektarin

3 db buffalo mozzarella

200 g pármai sonka

bazsalikom levél díszítéshez (opcionális)

Dresszing:

6 evőkanál olívaolaj

1 citrom leve

4-5 teáskanál méz

összevágott bazsalikom (lehet fűszer is)

só

Hogyan készítsd el?

A nektarint szeletekre vágva tedd a tányérra, tépd rá a buffalo mozzarellát, de figyelj arra, hogy mindenhová jusson, hiszen ez adja meg a krémességet a salátának! A pármai sonkát szintén feltépkedve, darabokban érdemes rátenni, hogy minden falatnál érezhesd a fűszeres sósságát.

Utolsó lépésként egy kis tálban keverd össze a dresszing hozzávalóit, az olívaolajat, a mézet, a citromlevet és a fűszereket, majd öntsd rá a már elkészült salátára. Ízlés szerint lehet díszíteni bazsalikom levéllel.

Milyen étkezésekre ajánljuk?

Ha egy egyszerű ebédre vagy vacsorára vágysz, akkor ez a tökéletes választás. Emellett nagyszerű fogás lehet vendégvárónak, a nyári grillezések előételének. Többféle módon is lehet variálni az elkészítését. Ha valami édesebbre vágysz, akkor fel lehet turbózni egy kis balzsamecettel vagy az olaszoktól jól megszokott sárgadinnye-sonka kombót is lehet használni ennél a receptnél vagy akár egy kis extra rukkola is jól mutathat hozzá. Ha pedig nem eszel húst, akkor a vegetáriánus változat is egyszerűen elkészíthető, hiszen csak annyi a dolgod, hogy kihagyd belőle a sonkát!