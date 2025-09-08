Micsoda desszert! Julia Roberts barackos-whiskys morzsasütije még tálalás előtt elfogy

Az Oscar-díjas színésznővel bizony sokan cserélnének, hiszen 50 felett is bomba formában van. Julia Roberts különösebben sosem fogyókúrázott, habár kipróbált néhány diátát a múltban. Most már inkább azt az elvet vallja, hogy nem tagad meg semmit a szervezetétől. Például a whiskys-barackos morzsasütit sem, amelynek receptjét alább közzé is tesszük. A People magazinnak adott egyik interjújában elárulta, hogy imád enni, és három gyermekét is úgy neveli, hogy igenis meg kell enni a jó falatokat, persze mértékkel.
Az ízesítéshez Scotch whiskyt ad, a tetejére pedig nem kerül zabpehely, így más, különlegesebb lesz az állaga és az íze. Miután ezt tudatosítottuk magunkban, egy kosárnyi őszibarackkal (és egy üveg whiskyvel) felszerelkezve, a kíváncsiságtól hajtva foglaltuk el a konyhát. Az előkészületek alatt többször is emlékeztettük magunkat arra, amire az Ízek, imák, szerelmek hősnője: lassítani kell, és meg kell élni az apró örömöket. Nekünk ez a barackos morzsasüti pontosan ezt az érzést adta át. Ha te is kipróbálnád, íme a recept.
Melegítsd elő a sütőt 175 fokra, majd vajazz ki egy 23x33 cm-es tepsit.
A barackdarabokat tálban összekeverjük a citromlével, whiskyvel, cukorral és barnacukorral. Egyenletesen eloszlatjuk a kivajazott tepsiben, majd a tetejére szórjuk a vajkockákat. A morzsához a lisztet, barnacukrot és fahéjat összekeverjük, majd fokozatosan hozzáadjuk az olvasztott vajat, amíg morzsás állagot kapunk. Ezt egyenletesen a barack tetejére szórjuk. Alufóliával lefedve kb. 40 percig sütjük, majd a fóliát levéve további 5–10 percig, amíg a teteje aranybarnára sül és ropogós nem lesz. (Amikor kivettük a sütőből, kicsit hagytuk hűlni, majd amikor már csak meleg volt, kanalaztunk belőle egy adaggal. Fagyasztott joghurttal tálaltuk, pontosan úgy, ahogy Julia ajánlja).
Ha változatosságra vágysz, kísérletezz más gyümölcsökkel: az őszibarack helyett működik fügével és bogyós gyümölcsökkel is. Az alkohol terén is szabad a játék. A whisky diós, aromás karaktert ad, a rum karamelles mélységet kölcsönöz, a brandy pedig gyümölcsösebb ízt. Ha inkább elhagynád az alkoholt, vagy édesítőszerrel készítenéd, a morzsasüti akkor is kitűnő lesz.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.