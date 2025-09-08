Micsoda desszert! Julia Roberts barackos-whiskys morzsasütije még tálalás előtt elfogy

Az Oscar-díjas színésznővel bizony sokan cserélnének, hiszen 50 felett is bomba formában van. Julia Roberts különösebben sosem fogyókúrázott, habár kipróbált néhány diátát a múltban. Most már inkább azt az elvet vallja, hogy nem tagad meg semmit a szervezetétől. Például a whiskys-barackos morzsasütit sem, amelynek receptjét alább közzé is tesszük. A People magazinnak adott egyik interjújában elárulta, hogy imád enni, és három gyermekét is úgy neveli, hogy igenis meg kell enni a jó falatokat, persze mértékkel.

Julia Roberts nem fél kóstolni. Receptje a barackos morzsasüti.

Forrás: Profimedia

Julia Roberts morzsasüti receptje tulajdonképpen egyszerű, ám van benne egy kis csavar

Az ízesítéshez Scotch whiskyt ad, a tetejére pedig nem kerül zabpehely, így más, különlegesebb lesz az állaga és az íze. Miután ezt tudatosítottuk magunkban, egy kosárnyi őszibarackkal (és egy üveg whiskyvel) felszerelkezve, a kíváncsiságtól hajtva foglaltuk el a konyhát. Az előkészületek alatt többször is emlékeztettük magunkat arra, amire az Ízek, imák, szerelmek hősnője: lassítani kell, és meg kell élni az apró örömöket. Nekünk ez a barackos morzsasüti pontosan ezt az érzést adta át. Ha te is kipróbálnád, íme a recept.

Már a látványért is megéri! Forrás: Shutterstock

Barackos-whiskys morzsasüti fagyasztott joghurttal, ahogy Julia Roberts készíti

Előkészítés

Melegítsd elő a sütőt 175 fokra, majd vajazz ki egy 23x33 cm-es tepsit.

Hozzávalók a töltelékhez

7 darab érett, de keményebb barack – héjastul, kimagozva, durvára vágva

¼ csésze citromlé

¼ csésze Scotch whisky

¼ csésze kristálycukor

¼ csésze barnacukor

4 evőkanál vaj, apró kockákra vágva

Hozzávalók a tetejéhez

2 és ½ csésze finomliszt

½ csésze barnacukor

1 teáskanál fahéj

3 rúd (kb. 340 g) olvasztott vaj

Elkészítés

A barackdarabokat tálban összekeverjük a citromlével, whiskyvel, cukorral és barnacukorral. Egyenletesen eloszlatjuk a kivajazott tepsiben, majd a tetejére szórjuk a vajkockákat. A morzsához a lisztet, barnacukrot és fahéjat összekeverjük, majd fokozatosan hozzáadjuk az olvasztott vajat, amíg morzsás állagot kapunk. Ezt egyenletesen a barack tetejére szórjuk. Alufóliával lefedve kb. 40 percig sütjük, majd a fóliát levéve további 5–10 percig, amíg a teteje aranybarnára sül és ropogós nem lesz. (Amikor kivettük a sütőből, kicsit hagytuk hűlni, majd amikor már csak meleg volt, kanalaztunk belőle egy adaggal. Fagyasztott joghurttal tálaltuk, pontosan úgy, ahogy Julia ajánlja).