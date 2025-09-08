Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Micsoda desszert! Julia Roberts barackos-whiskys morzsasütije még tálalás előtt elfogy

2025.09.08.
Ki mondta, hogy csak mert a nyár elköszön, ízek, piknik és kulináris kalandok nélkül maradunk?! Amikor megtudtuk, hogy Julia Robertsnek van egy isteni barackos morzsasüti receptje, rögtön megszereztük, hogy elkészíthessük. Elvégre, aki az Ízek, imák, szerelmek című filmben nagyot alakított, annak a receptje is csak mennyei lehet.

Az Oscar-díjas színésznővel bizony sokan cserélnének, hiszen 50 felett is bomba formában van. Julia Roberts különösebben sosem fogyókúrázott, habár kipróbált néhány diátát a múltban. Most már inkább azt az elvet vallja, hogy nem tagad meg semmit a szervezetétől. Például a whiskys-barackos morzsasütit sem, amelynek receptjét alább közzé is tesszük. A People magazinnak adott egyik interjújában elárulta, hogy imád enni, és három gyermekét is úgy neveli, hogy igenis meg kell enni a jó falatokat, persze mértékkel. 

Julia Roberts morzsasüti receptje tulajdonképpen egyszerű, ám van benne egy kis csavar

Az ízesítéshez Scotch whiskyt ad, a tetejére pedig nem kerül zabpehely, így más, különlegesebb lesz az állaga és az íze. Miután ezt tudatosítottuk magunkban, egy kosárnyi őszibarackkal (és egy üveg whiskyvel) felszerelkezve, a kíváncsiságtól hajtva foglaltuk el a konyhát. Az előkészületek alatt többször is emlékeztettük magunkat arra, amire az Ízek, imák, szerelmek hősnője: lassítani kell, és meg kell élni az apró örömöket. Nekünk ez a barackos morzsasüti pontosan ezt az érzést adta át. Ha te is kipróbálnád, íme a recept.

Barackos-whiskys morzsasüti fagyasztott joghurttal, ahogy Julia Roberts készíti

Előkészítés

Melegítsd elő a sütőt 175 fokra, majd vajazz ki egy 23x33 cm-es tepsit.

Hozzávalók a töltelékhez

  • 7 darab érett, de keményebb barack – héjastul, kimagozva, durvára vágva
  • ¼ csésze citromlé
  • ¼ csésze Scotch whisky
  • ¼ csésze kristálycukor
  • ¼ csésze barnacukor
  • 4 evőkanál vaj, apró kockákra vágva

Hozzávalók a tetejéhez

  • 2 és ½ csésze finomliszt
  • ½ csésze barnacukor
  • 1 teáskanál fahéj
  • 3 rúd (kb. 340 g) olvasztott vaj

Elkészítés

A barackdarabokat tálban összekeverjük a citromlével, whiskyvel, cukorral és barnacukorral. Egyenletesen eloszlatjuk a kivajazott tepsiben, majd a tetejére szórjuk a vajkockákat. A morzsához a lisztet, barnacukrot és fahéjat összekeverjük, majd fokozatosan hozzáadjuk az olvasztott vajat, amíg morzsás állagot kapunk. Ezt egyenletesen a barack tetejére szórjuk. Alufóliával lefedve kb. 40 percig sütjük, majd a fóliát levéve további 5–10 percig, amíg a teteje aranybarnára sül és ropogós nem lesz. (Amikor kivettük a sütőből, kicsit hagytuk hűlni, majd amikor már csak meleg volt, kanalaztunk belőle egy adaggal. Fagyasztott joghurttal tálaltuk, pontosan úgy, ahogy Julia ajánlja).

Tippek, ha feldobnád a receptet

Ha változatosságra vágysz, kísérletezz más gyümölcsökkel: az őszibarack helyett működik fügével és bogyós gyümölcsökkel is. Az alkohol terén is szabad a játék. A whisky diós, aromás karaktert ad, a rum karamelles mélységet kölcsönöz, a brandy pedig gyümölcsösebb ízt. Ha inkább elhagynád az alkoholt, vagy édesítőszerrel készítenéd, a morzsasüti akkor is kitűnő lesz.

