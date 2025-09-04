Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 4., csütörtök Rozália

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
nosztalgia

5 retró menzás étel, amiért titokban még mindig rajongunk

Mindmegette -
nosztalgia ételekhez iskola menza retró
Jónás Ágnes
2025.09.04.
Bármennyire is fejlődött a gasztronómia és az iskolai étkeztetés, vannak ízek, amik egyszerűen belénk égtek. A retró menzás ételek nem tökéletesek, nem luxuskaják, de az emlékek miatt nagyon is szerethetőek.

Néha bizony jólesne újra látni a régi konyhás néniket, sorba állni a retró menzás menüért, leülni a műanyag székekre, a kockás abrosszal leterített asztalokhoz, kézbe venni a fehér zománctányért és az étkészletet, és megenni egy jó nagy adag... grízes tésztát. Aztán egy lekváros buktát. Persze csak egy tányér rizses hús után. 

retró menzás
Az imádott retró menzás grízes tészta 
Forrás: Mindmegette

Te melyik retró menzás fogásról álmodozol titokban?

1. Frankfurti leves

Az örök klasszikus retró menzás fogás. Tulajdonképpen egy káposztás leves, amit feldobtak némi frankfurti virslivel, de a virslikarikák aranyat értek! A menzás változat általában túl lisztes, néha gyanúsan szürkés színű volt, de amikor megkaptuk, abban ott volt az egész gyerekkor. Az íze? Savanykás, enyhén füstös, a virsli sóssága összekeveredve a káposzta földes aromájával – egy igazi melegítő főétel, főleg a téli iskolai napokon.

retró menzás
Forrás: Mindmegette

2. Császármorzsa

A menzán sokszor inkább szárazmorzsa néven emlegethettük volna, mert nem minden szakácsnő volt a laza, omlós állag mestere. De amikor jól sikerült, akkor az volt maga a mennyország: puha, darabosra tört, porcukorral meghintett, lekvárral nyakon öntött boldogság. A lekvár persze gyakran ipari menzás szilva- vagy baracklekvár volt, de mit számított? Egy falat belőle, és hirtelen minden dolgozat, feleltetés elfelejtődött pár percre.

retró menzás
Forrás: Mindmegette

3. Menzás piskóta csokiöntettel

Na, ez volt a desszertek királynője. Nagy, sárgán csillogó piskótakocka, a tetején csokoládés vagy citromos máz, néha porcukorral meghintve maga volt a masszív, tömör boldogság. Méltóságteljesen kanalaztuk , és persze mindig ott volt a nagy dilemma: vajon elcseréled-e a barátnőddel a fél piskótát egy kifliért? (Nem!)

retró menzás
Forrás: Mindmegette

4. Bácskai rizses hús

Ez az étel volt a menza főfogásainak főfogása. Kicsit gulyásos, kicsit pörköltes, sok rizs és némi zsíros szaft. Néha a rizs kicsit túlfőtt, néha a hús rágósabb volt, de az illat mindig az otthont idézte. Az igazi menzás bácskai mellé gyakran járt savanyú uborka vagy csemegeuborka, ez volt a koronája az egésznek.

retró menzás
Forrás: Mindmegette

5. Grízes tészta

Az „imádom, vagy soha többet” kategória. Édesen porcukorral, baracklekvárral , vagy épp sósan. A menzán általában a cukros verzió volt a nyerő, és sokszor annyira szárazra sikerült, hogy komoly művészet volt villával összeszedni. Valljuk be, a grízes tészta kicsit olyan, mint a menza maga: ha szeretni tudod, akkor minden hibájával együtt szerethető marad.

Ha ma visszagondolunk ezekre a retró menzás fogásokra, nem a kifogásolható minőség, hanem a hangulat dereng fel: a zajos kis ebédlő, ami anno hatalmasnak tűnt, a zörgő poharak, a gyerekzaj, a sarokban étkező tanárok, a sorban állás, és az, hogy mindenki ugyanazt ette.

Így készíts bőrbarát pumpkin spice lattét - RECEPT

Az ősz hivatalos itala visszatért, de most nem kalóriákkal dúsítva, hanem egy diétakompatibilis, bőrbarát verzióval. Íme a pumpkin spice latte kalóriabarát változatban!

15 perces könnyed randikaja, hogy maradjon energia másra is

Ez a tortillarecept a tökéletes 15 perces vacsora, ami után marad energiád minden másra is.

A francia nők jegeskávéja lesz a kedvenced: ez a recept minden képzeletet felülmúl

A francia nők szerint így a legjobb a jegeskávé.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu