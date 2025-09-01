Fülledt éjszakák Mallorcán – Ezért kattant rá a magyar közönség a Szeress belémre

A K-pop démonvadászoknak június óta bérelt helye van a Netflix toplistáján. Amerikában egy hétvége alatt 18 millió dollárt hozott a kasszába. De mit csinál közben a magyar közönség? Hát persze, hogy a neonfényes dalárda helyett inkább egy német erotikus thrillerre szavaz. A Szeress belém Mallorcán játszódik, ahol egy nő belezúg egy gyanúsan tökéletes klubmenedzserbe.

A K-Pop démonvadászokat a Szeress belém letaszította a csúcsáról.

Forrás: Netflix,

A K-pop démonvadászokat letaszították a trónról

A Netflix animációja maga a rajongói fanservice. A bandává alakult lányok, akik nemcsak tánckoreográfiában és éneklésben jók, de démonaprításban is. Mert hát mi mással töltené az ember a szabadidejét, ha nem azzal, hogy egyszerre táncol és szörnyeket irt? Június 20-án debütált, azóta pedig olyan stabilan tartja magát a világtoplista elején, hogy nincs az a démoni erő, ami le bírná taszítani onnan. Az amerikai mozis premier 18 millió dollárt hozott a készítőknek, mintha a világ összes tinédzsere és K-pop-rajongója egyszerre rohant volna újra ás újra jegyet vásárolni.

Magyarország inkább a vágyakra szavaz – Démonok helyett mallorcai erotika

Miközben Amerikában a démonvadász idolok uralkodnak, a magyar toplista élére a Szeress belém című német erotikus triller került. Mediterrán naplementék, koktélok, fülledt éjszakák, és egy férfi, aki túl tökéletes ahhoz, hogy ne legyen valami vaj a füle mögött.

A Szeress belém sztorija – Romantikus képeslapból pszichothriller

Pajzán jelenet a Szeress belémből.

Forrás: Netflix

Lilli, a főhősnő, Mallorcára megy, hogy meglátogassa a kishúgát. Aztán kiderül: Valeria azért hívta a szigetre, hogy a közös örökségüket eladják és a pénzből panziót nyithasson a vőlegényével, aki a kezdetektől fogva gyanús Lilinek.

Közben összefut Tommal, a klubmenedzserrel, aki amint feltűnik, egyből leveszi őt a lábáról. Elegáns, titokzatos, és persze úgy néz Lillire, mintha a Föld összes nője megszűnt volna létezni. A kapcsolat első napjai olyanok, mintha egy romantikus regény lapjairól szöktek volna át a képrenyőre: tengerparti koktélok, luxusklub, csillogás. Csakhogy egyre fucsább dolgok történnek, amik felkeltik Lili gyanúját. Daniel múltja rejtélyesebb, mint ő maga, és egyre kevésbé bizalomgerjesztő alakok bukkannak fel körülötte. Lilli lassan rájön, hogy ebben a kapcsolatban nem csak a vonzódás az egyetlen veszélyes elem.