Ételek, amik több energiát égetnek, mint amennyit hoznak − A negatív kalóriák titka

kalóriatartalom energia kalória
2025.09.03.
Tényleg van olyan, hogy "ehetsz és közben fogysz"? A negatív kalóriák mítosz vagy valóság? Utánajártunk!

A „negatív kalóriák” fogalma olyan, mintha egy diétás sci-fi filmbe csöppentünk volna: eszel, és a tested közben még kalóriát is éget. Igen, jól olvastad.

Negatív kalóriák: a grapefruit az egyik legjobb gyümölcs.
Negatív kalóriák – Mítosz vagy tudomány?

A Daily Mail szerint ezek az ételek több energiát igényelnek az emésztésükhöz, mint amennyi kalóriát magukban hordoznak. Röviden: a zeller lehet a legjobb barátod a konyhában, ha a mérleged boldogságát nézzük. 

De kezdjük az alapoknál. Amikor eszünk, a testünk energiát használ fel az étel feldolgozására, felszívására és lebontására. Ezt a jelenséget a táplálkozástudományban „TEF”-nek, vagyis az étel által kiváltott termogenezisnek hívják. Normális esetben az elfogyasztott kalóriák kb. 5–15%-át emészti fel a szervezet. De vannak, akik szerint bizonyos zöldségek, gyümölcsök vagy akár italok annyira alacsony kalóriatartalmúak, hogy az emésztésük több energiát igényel, mint amennyit visszakapsz. Kísérteties, de csábító, nem igaz?

A legismertebb „negatív kalóriás” ételek

  •  Zeller – Szinte közhely, de tényleg a lista élén van. Egy közepes szál zeller mindössze 6 kalória, és az emésztése állítólag többet igényel, mint ez az apró mennyiség.
  • Uborka – Friss, ropogós, és 95%-a víz. Energia? Alig van. 
  • Grapefruit – Már a ’80-as években is diétás csodaszerként emlegették. Nemcsak alacsony kalóriatartalmú, de a benne lévő enzimek állítólag fokozzák a zsírégetést. 
  • Zöld tea – Bár nem étel, a katechineknek és koffeinnek köszönhetően gyorsítja az anyagcserét, így szinte „kalóriaégető italnak” számít. 
  • Brokkoli, kelkáposzta, spenót – Rostban gazdag zöldségek, amiknek a megemésztése már önmagában több energiát igényelhet, mint amennyi kalóriát tartalmaznak. 

Mire figyeljünk? 

Mielőtt azonban valaki úgy döntene, hogy csak zellert eszik egy hétig, jó tudni: a negatív kalóriák koncepciója nagyrészt túlzó. Tudományosan nem bizonyított, hogy ezek az ételek tényleg „kalória-deficitet” okoznak önmagukban. Inkább arról van szó, hogy nagyon alacsony kalóriatartalmúak és tele vannak rosttal, így segítik a teltségérzetet, miközben kevés energiát viszel be. 

A jó hír 

A negatív kalóriás ételek fogyasztása nem fogja helyetted megoldani a fogyást, de remekül beilleszthetők a diétába. Ropogós snack helyett zeller, ebédhez saláta, vacsorára brokkoli. Ezek a kis trükkök hozzáadhatják a diétádhoz azt a bizonyos „extra löketet”, anélkül, hogy éhezned kéne. És ha közben még kalóriát is égetsz? Az már csak a bónusz. Szóval a negatív kalóriák talán nem varázslat, de mindenképp a diétás repertoár szórakoztató, frissítő darabjai. És valljuk be, egy kis zeller rágcsálás közben lehetünk mi is hősök a saját konyhánkban. 

