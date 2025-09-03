Ételek, amik több energiát égetnek, mint amennyit hoznak − A negatív kalóriák titka

A „negatív kalóriák” fogalma olyan, mintha egy diétás sci-fi filmbe csöppentünk volna: eszel, és a tested közben még kalóriát is éget. Igen, jól olvastad.
A Daily Mail szerint ezek az ételek több energiát igényelnek az emésztésükhöz, mint amennyi kalóriát magukban hordoznak. Röviden: a zeller lehet a legjobb barátod a konyhában, ha a mérleged boldogságát nézzük.
De kezdjük az alapoknál. Amikor eszünk, a testünk energiát használ fel az étel feldolgozására, felszívására és lebontására. Ezt a jelenséget a táplálkozástudományban „TEF”-nek, vagyis az étel által kiváltott termogenezisnek hívják. Normális esetben az elfogyasztott kalóriák kb. 5–15%-át emészti fel a szervezet. De vannak, akik szerint bizonyos zöldségek, gyümölcsök vagy akár italok annyira alacsony kalóriatartalmúak, hogy az emésztésük több energiát igényel, mint amennyit visszakapsz. Kísérteties, de csábító, nem igaz?
Mielőtt azonban valaki úgy döntene, hogy csak zellert eszik egy hétig, jó tudni: a negatív kalóriák koncepciója nagyrészt túlzó. Tudományosan nem bizonyított, hogy ezek az ételek tényleg „kalória-deficitet” okoznak önmagukban. Inkább arról van szó, hogy nagyon alacsony kalóriatartalmúak és tele vannak rosttal, így segítik a teltségérzetet, miközben kevés energiát viszel be.
A negatív kalóriás ételek fogyasztása nem fogja helyetted megoldani a fogyást, de remekül beilleszthetők a diétába. Ropogós snack helyett zeller, ebédhez saláta, vacsorára brokkoli. Ezek a kis trükkök hozzáadhatják a diétádhoz azt a bizonyos „extra löketet”, anélkül, hogy éhezned kéne. És ha közben még kalóriát is égetsz? Az már csak a bónusz. Szóval a negatív kalóriák talán nem varázslat, de mindenképp a diétás repertoár szórakoztató, frissítő darabjai. És valljuk be, egy kis zeller rágcsálás közben lehetünk mi is hősök a saját konyhánkban.
