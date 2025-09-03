Ételek, amik több energiát égetnek, mint amennyit hoznak − A negatív kalóriák titka

A „negatív kalóriák” fogalma olyan, mintha egy diétás sci-fi filmbe csöppentünk volna: eszel, és a tested közben még kalóriát is éget. Igen, jól olvastad.

Negatív kalóriák: a grapefruit az egyik legjobb gyümölcs.

Negatív kalóriák – Mítosz vagy tudomány?

A Daily Mail szerint ezek az ételek több energiát igényelnek az emésztésükhöz, mint amennyi kalóriát magukban hordoznak. Röviden: a zeller lehet a legjobb barátod a konyhában, ha a mérleged boldogságát nézzük.

De kezdjük az alapoknál. Amikor eszünk, a testünk energiát használ fel az étel feldolgozására, felszívására és lebontására. Ezt a jelenséget a táplálkozástudományban „TEF”-nek, vagyis az étel által kiváltott termogenezisnek hívják. Normális esetben az elfogyasztott kalóriák kb. 5–15%-át emészti fel a szervezet. De vannak, akik szerint bizonyos zöldségek, gyümölcsök vagy akár italok annyira alacsony kalóriatartalmúak, hogy az emésztésük több energiát igényel, mint amennyit visszakapsz. Kísérteties, de csábító, nem igaz?

A legismertebb „negatív kalóriás” ételek

Zeller – Szinte közhely, de tényleg a lista élén van. Egy közepes szál zeller mindössze 6 kalória, és az emésztése állítólag többet igényel, mint ez az apró mennyiség.

Uborka – Friss, ropogós, és 95%-a víz. Energia? Alig van.

Grapefruit – Már a ’80-as években is diétás csodaszerként emlegették. Nemcsak alacsony kalóriatartalmú, de a benne lévő enzimek állítólag fokozzák a zsírégetést.

Zöld tea – Bár nem étel, a katechineknek és koffeinnek köszönhetően gyorsítja az anyagcserét, így szinte „kalóriaégető italnak” számít.

Brokkoli, kelkáposzta, spenót – Rostban gazdag zöldségek, amiknek a megemésztése már önmagában több energiát igényelhet, mint amennyi kalóriát tartalmaznak.

Mire figyeljünk?

Mielőtt azonban valaki úgy döntene, hogy csak zellert eszik egy hétig, jó tudni: a negatív kalóriák koncepciója nagyrészt túlzó. Tudományosan nem bizonyított, hogy ezek az ételek tényleg „kalória-deficitet” okoznak önmagukban. Inkább arról van szó, hogy nagyon alacsony kalóriatartalmúak és tele vannak rosttal, így segítik a teltségérzetet, miközben kevés energiát viszel be.