Ez a 3 összetevős pisztáciaszelet mindenkit le fog venni a lábáról

Az otthon is elkészíthető édességek közül azok a legnépszerűbbek, amelyek gyorsak, egyszerűek és mind a tíz ujjad megnyalnád utánuk. Ez a pisztáciás desszert pontosan ilyen és még egy különleges ízélményt is ajándékoz: nem kell hozzá más, mint fehér csoki, pisztáciakrém és puffasztott rizs. A végeredmény pedig nem más, mint egy selymes, mégis ropogós szelet, ami tökéletes lehet vendégvárónak vagy akár a délutáni kávéd mellé is kényelmesen elfogyaszthatod.

Fixen ez lesz az új kedvenc pisztáciás desszerted

Forrás: Shutterstock

A legegyszerűbb pisztáciás desszert, amiért mindenki odalesz

A dubai csoki és a pisztáciás croissant után, most ez a csokiszelet az, ami garantáltan el fogja csavarni a fejed és nem fogsz tudni belőle eleget készíteni. Tökéletes minden alkalomra és nagyon hamar elkészül.

Recept:

Hozzávalók:

300 g fehér csokoládé

3 evőkanál pisztáciakrém

50 g zúzott puffasztott rizs

Elkészítés:

A fehér csokoládét törd össze kisebb darabokra, majd vízgőz felett vagy a mikróban, óvatosan olvaszd fel. Fontos, hogy figyelj arra, hogy ne forrósodjon fel túlzottan, mert akkor könnyen darabossá válhat. Az olvadt csokoládéhoz keverd hozzá a pisztáciakrémet! Ez fogja megadni a desszert sós és egyben édes ízvilágát, amely tökéletesen harmonizál a fehér csokoládé krémességével. Zúzd össze a puffasztott rizst, majd keverd össze a kapott masszával. Ettől lesz igazán ropogós a desszerted. A kész alapot öntsd szilikonformába, majd egyengesd el vagy lapítsd el a sütőpapíron. Ha ezzel megvagy, akkor tedd 1-2 órára a hűtőbe, hogy megdermedjen az édesség! Ha megdermedt, akkor nincs más dolgod, mint kiszedni a formából vagy szeletekre vágni. Már az első falatnál érezni fogod a tökéletes egyensúlyt, amit a csokoládé selymességének, a pisztácia sós jellegének és a puffasztott rizs ropogósságának köszönhetünk.