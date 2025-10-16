Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 16., csütörtök Gál

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

HUNGARIKUM katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
desszert

Ez a 3 összetevős pisztáciaszelet mindenkit le fog venni a lábáról

Shutterstock - uladzimir zgurski
desszert csokoládé pisztácia
Gyüre Bernadett
2025.10.16.
Ehhez a recepthez mindössze három hozzávalóra lesz szükséged és garantáltan imádni fogod. Ha egy gyors, különleges pisztáciás desszertre vágysz, akkor irány a konyha!

Az otthon is elkészíthető édességek közül azok a legnépszerűbbek, amelyek gyorsak, egyszerűek és mind a tíz ujjad megnyalnád utánuk. Ez a pisztáciás desszert pontosan ilyen és még egy különleges ízélményt is ajándékoz: nem kell hozzá más, mint fehér csoki, pisztáciakrém és puffasztott rizs. A végeredmény pedig nem más, mint egy selymes, mégis ropogós szelet, ami tökéletes lehet vendégvárónak vagy akár a délutáni kávéd mellé is kényelmesen elfogyaszthatod.

Fixen ez lesz az új kedvenc pisztáciás desszerted
Fixen ez lesz az új kedvenc pisztáciás desszerted
Forrás: Shutterstock

A legegyszerűbb pisztáciás desszert, amiért mindenki odalesz

A dubai csoki és a pisztáciás croissant után, most ez a csokiszelet az, ami garantáltan el fogja csavarni a fejed és nem fogsz tudni belőle eleget készíteni. Tökéletes minden alkalomra és nagyon hamar elkészül.

Recept:

Hozzávalók:

  • 300 g fehér csokoládé
  • 3 evőkanál pisztáciakrém
  • 50 g zúzott puffasztott rizs

Elkészítés:

  1. A fehér csokoládét törd össze kisebb darabokra, majd vízgőz felett vagy a mikróban, óvatosan olvaszd fel. Fontos, hogy figyelj arra, hogy ne forrósodjon fel túlzottan, mert akkor könnyen darabossá válhat.
  2. Az olvadt csokoládéhoz keverd hozzá a pisztáciakrémet! Ez fogja megadni a desszert sós és egyben édes ízvilágát, amely tökéletesen harmonizál a fehér csokoládé krémességével.
  3. Zúzd össze a puffasztott rizst, majd keverd össze a kapott masszával. Ettől lesz igazán ropogós a desszerted.
  4. A kész alapot öntsd szilikonformába, majd egyengesd el vagy lapítsd el a sütőpapíron. Ha ezzel megvagy, akkor tedd 1-2 órára a hűtőbe, hogy megdermedjen az édesség!
  5. Ha megdermedt, akkor nincs más dolgod, mint kiszedni a formából vagy szeletekre vágni. Már az első falatnál érezni fogod a tökéletes egyensúlyt, amit a csokoládé selymességének, a pisztácia sós jellegének és a puffasztott rizs ropogósságának köszönhetünk.
@healthyfitbella “Pistachio cream is the trend we didn’t know we needed, and let’s be honest—healthy? Not really. But sometimes you’ve just got to prioritize treats over kale. So, here we are with White Chocolate Pistachio Crispy Bars, because balance, right? 😉 Crispy, creamy, and totally worth putting those green smoothies on hold. Who needs abs when dessert looks this good? #LifeIsShortEatTheDessert #PistachioDream #SweetIndulgence#fyp #treats #pistachiotreats ♬ original sound - ur mom <3

Extra tipp: ha egy kicsit fel szeretnéd dobni ezt a roppant egyszerű desszertet, akkor a tetejére rakhatsz még plusz pisztáciakrémet vagy különböző liofilizált gyümölcsöket is!

Haute couture a konyhában – Ez a desszert olyan, mintha a kifutóról jött volna

A csillogás nemcsak a kifutókon hódít: a haute couture most a desszertek világát is uralja. A cukrászat új trendje az elegáns süteményekről szól – megmutatjuk, hogyan varázsolhatsz otthon is luxussütiket!

Micsoda desszert! Julia Roberts barackos-whiskys morzsasütije még tálalás előtt elfogy

Elkészítettük Julia Roberts mennyei barackos, whiskys morzsasütijét.

Tiramisukeksz: a legfinomabb kávés süti, amit valaha próbáltál

Ez a tiramisukeksz a tökéletes változata a puha, kávés sütinek, aminek az igazi varázsát a mascarpone adja meg és ami garantáltan el fog varázsolni.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu