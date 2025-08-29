Vannak bizonyos ételek, amelyek elnyomják a bor zamatát, sőt kellemetlen mellékízt is hagyhatnak maguk után. Mutatjuk azt a három snacket, amelyeket jobb távol tartani a borospohártól.

Nem minden snack illik a borhoz

3 harapnivaló, amit soha ne párosíts borral:

1. Csokoládé

A vörösbor és csokoládé sokak szemében tökéletes párosítás, a kulináris élmény azonban sok esetben elmarad. A vörösbor csersavtartalma a csokoládé zsíros, cukros összetevőivel találkozva összehúzza a szájat, a bor íze keserűvé, fémessé válhat. Különösen igaz ez a magas kakaótartalmú étcsokoládékra.

Tipp: ha mégis csokoládé mellé kívánkozik a bor, érdemes édes desszertborral – például portóival – párosítani.

2. Sushi

A sushi friss és könnyed, de nem a bor mellé való. Az ételben lévő ecet fokozza a száj savasságát, amitől a legtöbb fehérbor laposnak, savanyúnak hat. A nyers hal alkohollal együtt fémes utóízt hagyhat, amit a bor alkoholtartalma még inkább felerősít.

Tipp: ha ragaszkodsz a borhoz, válassz alacsony savtartalmú, gyümölcsös fajtát, például rizlinget.

3. Kéksajt

A gorgonzola, roquefort és társaik igazi ízbombák: intenzívek, sósak, krémesek. Épp ezért a legtöbb bort teljesen elnyomják. A magas sótartalom kesernyéssé teheti a bort, a penészes íz pedig teljesen eluralja a pohárban rejlő finom aromákat.

Tipp: a bátrabbak édes, testes borokkal próbálkozhatnak, ezek képesek ellensúlyozni a sajt markáns ízeit.

A bor és az étel párosításában a legfontosabb a kiegyensúlyozottság. Egy rosszul megválasztott falat képes teljesen elrontani a bort, míg a jól megválasztott kísérő kiemeli az ital értékeit. Borszakértők szerint érdemesebb a klasszikus kísérőkhöz nyúlni: lágyabb sajtokhoz, olajos magvakhoz vagy finom antipastihoz – ezek mellett a bor igazán meg tud mutatkozni.