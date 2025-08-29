3 harapnivaló, amit soha ne párosíts borral:

Vannak bizonyos ételek, amelyek elnyomják a bor zamatát, sőt kellemetlen mellékízt is hagyhatnak maguk után. Mutatjuk azt a három snacket, amelyeket jobb távol tartani a borospohártól.
A vörösbor és csokoládé sokak szemében tökéletes párosítás, a kulináris élmény azonban sok esetben elmarad. A vörösbor csersavtartalma a csokoládé zsíros, cukros összetevőivel találkozva összehúzza a szájat, a bor íze keserűvé, fémessé válhat. Különösen igaz ez a magas kakaótartalmú étcsokoládékra.
Tipp: ha mégis csokoládé mellé kívánkozik a bor, érdemes édes desszertborral – például portóival – párosítani.
A sushi friss és könnyed, de nem a bor mellé való. Az ételben lévő ecet fokozza a száj savasságát, amitől a legtöbb fehérbor laposnak, savanyúnak hat. A nyers hal alkohollal együtt fémes utóízt hagyhat, amit a bor alkoholtartalma még inkább felerősít.
Tipp: ha ragaszkodsz a borhoz, válassz alacsony savtartalmú, gyümölcsös fajtát, például rizlinget.
A gorgonzola, roquefort és társaik igazi ízbombák: intenzívek, sósak, krémesek. Épp ezért a legtöbb bort teljesen elnyomják. A magas sótartalom kesernyéssé teheti a bort, a penészes íz pedig teljesen eluralja a pohárban rejlő finom aromákat.
Tipp: a bátrabbak édes, testes borokkal próbálkozhatnak, ezek képesek ellensúlyozni a sajt markáns ízeit.
A bor és az étel párosításában a legfontosabb a kiegyensúlyozottság. Egy rosszul megválasztott falat képes teljesen elrontani a bort, míg a jól megválasztott kísérő kiemeli az ital értékeit. Borszakértők szerint érdemesebb a klasszikus kísérőkhöz nyúlni: lágyabb sajtokhoz, olajos magvakhoz vagy finom antipastihoz – ezek mellett a bor igazán meg tud mutatkozni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.