Haute couture a konyhában – Ez a desszert olyan, mintha a kifutóról jött volna

Ma már a desszertek világa is a glamourt idézi: a mousse torta olyan elegáns, mint egy Dior táska, a macaron pedig ugyanolyan státuszszimbólum, mint egy Louboutin cipő. Ha igazi gasztrós divatbemutatókra vágysz, ahol a desszertek a szemeket is jóllakatják, akkor a haute couture konyha lesz a te világod. És tudod mi a legjobb benne? Otthon is egyszerűen kipróbálhatod ez az irányzatot, csak egy kis kreativitásra lesz szükséged.

A haute couture desszerteket otthon is elkészíthetjük.

Forrás: Shutterstock

Haute couture a tányéron

Képzeld el, hogy a muffinok tetején lévő rózsaszín máz a Chanel örök érvényű divatját idézik, míg a vörösbársony torta olyan csillogó, mintha egy Versace estélyit húznál magadra. A haute couture desszertek lényege, hogy az ízlelőbimbók kényeztetése mellett a vizualitás is főszerepet kap. Az ilyen édességek nem csupán desszertek, hanem mini divatbemutatót hoznak a konyhánkba.

Tudtad, hogy Párizsban szinte már sport, hogy a legmenőbb cukrászdák a különböző luxusmárkákkal közös desszertkollekciót dobnak a piacra? Maga Karl Lagerfeld is odavolt a Ladureé különleges macaronjaiért. Most azonban nem kell egészen Franciaországig utaznod, hanem a konyhádban is életre keltheted ezeket a süteménykreációkat.

A rózsaszín málnamousse pohárdesszert receptje: olyan, mint a saját Chanel ruhád

Ez a desszert annyira elegáns, hogy simán helyet kaphatna az egyik divathét kifutóján. Könnyed, krémes, hihetetlenül finom és az összes barátnőd irigykedni fog, ha meglátja:

Hozzávalók (4 adaghoz):

200 g friss málna (vagy fagyasztott, ha nincs szezon)

2 ek porcukor

1 ek citromlé

200 ml habtejszín

100 g mascarpone

2 ek méz

1 csomag babapiskóta

Díszítéshez: ehető virág, aranycukor, málnaszemek

Elkészítés:

A málnát a porcukorral és a citromlével pürésítjük, majd ha ezzel megvagyunk, átszűrjük, hogy ne legyenek benne a magok.

A tejszínt kemény habbá verjük és hozzákeverjük a mézet, illetve a mascarponét.

Finoman beleforgatjuk a málnapürét, ami a színét fogja adni.

A poharak aljára tesszük a babapiskótát és rákanalazzuk a krémet, majd a hűtőben pihentetjük 2 órán keresztül.

A végén jöhet a díszítés, ahol ráhelyezünk néhány szem málnát, aranycukrot és ehető virágokat. Kész is a saját haute couture desszerted!

Néhány tipp, hogy még divatosabb legyen: