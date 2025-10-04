Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Halhatatlan ízek egy vérszomjas italban: itt a lebilincselő Drakula Daiquiri

Shutterstock - Fortyforks
koktél Drakula halloween
Gyüre Bernadett
2025.10.04.
A Drakula Daiquiri az idei halloweeni szezon legnagyobb dobása. Ez a koktél garantáltan a kedvenced lesz!

Te is alig győzted kivárni, hogy végre borongós idő legyen? Kezdődhetnek a házibulik, amelyek nem létezhetnének a hátborzongató koktélok és ropogtatnivalók nélkül. Elhoztuk nektek az idei szezon legínycsiklandóbb, vérvörös italát, ami a kedvenc italotok lesz a sötét éjszakában!

Drakula kedvenc koktélját vétek lenne kihagyni
Forrás: Shutterstock

Drakula Daiquiri, a koktél, amiért a vámpírok megőrülnek

A vörös ital egyből fel fogja eleveníteni a kedvenc horrorfilmjeinket, amiket a takaró alól csak fél szemmel merünk nézni. Az eper édessége, a citromlé fanyar íze és a rum keserűsége egy olyan tökéletes egyveleget alkot, amit nem győztök majd csodálni! Itt van a koktél, ami után még a vámpírok sem akarnak majd megharapni, hanem inkább csatlakoznak meginni pár pohárral.

Recept:

Hozzávalók:

  • 200 g fagyasztott eper (vagy más bogyós gyümölcs)
  • 5 dl rum
  • 1 dl limelé
  • 1 dl citromlé
  • 2 evőkanál kristálycukor
  • 1 dl eperszirup (másfajta gyümölcssziruppal is helyettesíthető)

Elkészítés

A koktél elkészítése roppant egyszerű, mert csak egy turmixgépre lesz szükség: öntsétek össze az összes hozzávalót és indulhat a mixelés. Pillanatokon belül egy egységes italt kaptok majd, amit önthettek is a pohárba és mehet is a kóstolás!

Tippek díszítéshez

  • Keverjetek össze mézet és piros ételfestéket, amibe belemártjátok a pohár peremét, hogy úgy nézzen ki, mintha igazi vér lenne rajta!
  • Használhattok a tetejére epret vagy bármilyen bogyós gyümölcsöt!
  • A különböző halloweeni gumicukrok, mint egy fogsor vagy néhány pók még jobban fel fogják dobni a koktélt.
@cocktails Indulge in a fruity frozen cocktail with Dracula's daiquiri🧛 Sweet strawberries with a touch of spookiness #halloween #fall #cocktail #strawberrydaiquiri #spooky #fyp ♬ Halloween-like mysterious BGM - harryfaoki

