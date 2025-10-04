Halhatatlan ízek egy vérszomjas italban: itt a lebilincselő Drakula Daiquiri

Te is alig győzted kivárni, hogy végre borongós idő legyen? Kezdődhetnek a házibulik, amelyek nem létezhetnének a hátborzongató koktélok és ropogtatnivalók nélkül. Elhoztuk nektek az idei szezon legínycsiklandóbb, vérvörös italát, ami a kedvenc italotok lesz a sötét éjszakában!

Drakula kedvenc koktélját vétek lenne kihagyni

Forrás: Shutterstock

Drakula Daiquiri, a koktél, amiért a vámpírok megőrülnek

A vörös ital egyből fel fogja eleveníteni a kedvenc horrorfilmjeinket, amiket a takaró alól csak fél szemmel merünk nézni. Az eper édessége, a citromlé fanyar íze és a rum keserűsége egy olyan tökéletes egyveleget alkot, amit nem győztök majd csodálni! Itt van a koktél, ami után még a vámpírok sem akarnak majd megharapni, hanem inkább csatlakoznak meginni pár pohárral.

Recept:

Hozzávalók:

200 g fagyasztott eper (vagy más bogyós gyümölcs)

5 dl rum

1 dl limelé

1 dl citromlé

2 evőkanál kristálycukor

1 dl eperszirup (másfajta gyümölcssziruppal is helyettesíthető)

Elkészítés

A koktél elkészítése roppant egyszerű, mert csak egy turmixgépre lesz szükség: öntsétek össze az összes hozzávalót és indulhat a mixelés. Pillanatokon belül egy egységes italt kaptok majd, amit önthettek is a pohárba és mehet is a kóstolás!

Tippek díszítéshez