Ezzel a krémes paradicsomlevessel a pattanásoknak és a plusz kilóknak is búcsút inthetsz

Ez a paradicsomleves a legjobb barátod lesz az elkövetkezendő hónapokban.

Ebből a paradicsomlevesből bűntudat nélkül bármennyit ehetsz.

Forrás: Shutterstock

Diétabarát krémes paradicsomleves

Minden évszaknak megvan a maga szezonális kedvence: míg nyáron orrvérzésig esszük a dinnyét, télen pedig a mézeskalácsot, az ősz egyértelműen a levesekről szól. Legyen az egy másnapos húsleves, egy betegség elleni zöldségleves, vagy egy finom, tartalmas krémleves. Be kell valljuk, mi azoknak a táborát erősítjük, akik simán elélnének hónapokig a finomabbnál finomabb krémleveseken és akik sosem hagynák ki, hogy kipróbáljanak valami új, friss receptet.

Éppen ezért hoztunk neked egy pofonegyszerű szicíliai paradicsomlevest, ami amellett, hogy döbbenetesen finom, még alakbarát is: egy csepp tejszínen kívül ugyanis semmi mást nem tartalmaz, mint sok-sok finom sült zöldséget.

Amellett pedig, hogy bűntudat nélkül fogyaszthatod, még a bőrödnek is jót tesz: a paradicsom ugyanis gazdag antioxidánsokban, amik segítik a bőr védelmét és gyulladáscsökkentő hatással is rendelkezik, mivel a benne lévő C-vitamin támogatja a bőr regenerációját és szabályozza a faggyútermelést.

Krémes paradicsomleves recept

Hozzávalók:

5 db nagy, érett paradicsom

3 db kápia paprika

2 fej fokhagyma

1 lilahagyma

bazsalikom

főzőtejszín

1 l alaplé

só

bors

parmezán

Elkészítés:

A paprikát, a paradicsomot és a lilhagymát vágd félbe és tedd be egy tepsibe. A fokhagymának vágd le a tetejét, önts rá egy kis olajat és azt is tedd a többi zöldség mellé. Sózd meg őket, majd 180 fokon süsd addig, amíg a paradicsomok fonnyadni, a paprikák pedig pirulni kezdenek. Ha megtörtént, tedd őket egy turmixba, a fokhagymát nyomd bele és pépesítsd krémesre. Egy lábasban keverd össze az alaplével, sózd, borsozd, majd főzd fel 100 ml tejszínnel. Ha kész van, tépd bele a bazsalikomot és szórd meg parmezánnal.