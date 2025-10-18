Ezzel a krémes paradicsomlevessel a pattanásoknak és a plusz kilóknak is búcsút inthetsz

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 18., szombat

Nagy Kata
2025.10.18.
Te is azok közé tartozol, akiknek ősszel annyira megnő az étvágyuk, hogy lassan egy második hűtőt kell vásárolniuk a lakásba? Próbáld ki ezt az egészséges, finom és laktató ételt, amiből annyit ehetsz, amennyi beléd fér.

Ez a paradicsomleves a legjobb barátod lesz az elkövetkezendő hónapokban. 

Ebből a paradicsomlevesből bűntudat nélkül bármennyit ehetsz.
Forrás: Shutterstock

Diétabarát krémes paradicsomleves 

Minden évszaknak megvan a maga szezonális kedvence: míg nyáron orrvérzésig esszük a dinnyét, télen pedig a mézeskalácsot, az ősz egyértelműen a levesekről szól. Legyen az egy másnapos húsleves, egy betegség elleni zöldségleves, vagy egy finom, tartalmas krémleves. Be kell valljuk, mi azoknak a táborát erősítjük, akik simán elélnének hónapokig a finomabbnál finomabb krémleveseken és akik sosem hagynák ki, hogy kipróbáljanak valami új, friss receptet. 

Éppen ezért hoztunk neked egy pofonegyszerű szicíliai paradicsomlevest, ami amellett, hogy döbbenetesen finom, még alakbarát is: egy csepp tejszínen kívül ugyanis semmi mást nem tartalmaz, mint sok-sok finom sült zöldséget. 

Amellett pedig, hogy bűntudat nélkül fogyaszthatod, még a bőrödnek is jót tesz: a paradicsom ugyanis gazdag antioxidánsokban, amik segítik a bőr védelmét és gyulladáscsökkentő hatással is rendelkezik, mivel a benne lévő C-vitamin támogatja a bőr regenerációját és szabályozza a faggyútermelést. 

Krémes paradicsomleves recept

Hozzávalók: 

  • 5 db nagy, érett paradicsom
  • 3 db kápia paprika
  • 2 fej fokhagyma
  • 1 lilahagyma
  • bazsalikom
  • főzőtejszín
  • 1 l alaplé
  • bors
  • parmezán

Elkészítés: 

A paprikát, a paradicsomot és a lilhagymát vágd félbe és tedd be egy tepsibe. A fokhagymának vágd le a tetejét, önts rá egy kis olajat és azt is tedd a többi zöldség mellé. Sózd meg őket, majd 180 fokon süsd addig, amíg a paradicsomok fonnyadni, a paprikák pedig pirulni kezdenek. Ha megtörtént, tedd őket egy turmixba, a fokhagymát nyomd bele és pépesítsd krémesre. Egy lábasban keverd össze az alaplével, sózd, borsozd, majd főzd fel 100 ml tejszínnel. Ha kész van, tépd bele a bazsalikomot és szórd meg parmezánnal. 

