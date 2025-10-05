Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Itt a legfinomabb krémes édesburgonyaleves, amitől még a hajad is csillogni fog

recept leves édesburgonya
Ősszel eljön azaz időszak, amikor már alig várjuk, hogy bekuckózzunk egy tányér forró levessel. Elhoztuk a legkrémesebb édesburgonyaleves receptjét, amitől még a hajad is ragyogóbb lesz!

Az édesburgonya és a sütőtök is olyan alapanyagok, amelyekhez a legtöbbször általában ősszel nyúlunk, hiszen ekkor van a szezonjuk. Ma már szerencsére a legtöbb élelmiszerből rengeteget ki lehet hozni, aminek köszönhetően roppant változatosan és egészségesen tudunk étkezni. Megtaláltuk az édesburgonya egyik legjobb felhasználási módját, amivel egy rettentően finom levest készíthetünk.

A legjobb módja lesz ez a leves az édesburgonya felhasználásának
A legjobb módja lesz ez a leves az édesburgonya felhasználásának
Krémes édesburgonyaleves

A krémleveseknek az a legjobb tulajdonságuk, hogy lágyak, ínycsiklandóak és még roppant egyszerű is őket elkészíteni. Nem kell órákig a konyhában forogni, hogy egy nagyon finom előételt kapjunk és még így is ez az egyik legfinomabb étel, ami 2025 őszén az asztalokra fog kerülni.

Recept:

Hozzávalók:

Elkészítés:

  • Melegítsd elő a sütőt 220 fokra.
  • Az édesburgonyát, a sárgarépát és a kaliforniai paprikát helyezd a sütőpapírral fedett tepsire, sózd, borsozd és öntsd le olívaolajjal.
  • A zöldségeket 20-25 percig süsd, hogy teljesen megpuhuljanak.
  • Következő lépésként egy lábasban kezd el üvegesre dinsztelni a vöröshagymát, majd add hozzá a fokhagymát is.
  • Mehetnek rá a sült zöldségek, hogy egy kicsit átforgasd őket a hagymán.
  • Ha ezzel megvagy, akkor öntsd rá a zöldségleves alaplét, a tejszínt és a szőlőmagolajat is!
  • Végül turmixold össze a levest és ízlés szerint ízesítsd még chili pehellyel!
  • A tetejére díszítésnek mehet egy kis tejszín és petrezselyem is.

Segít megőrizni a haj szépségét

Az édesburgonya alapjáraton rengeteg jótékony hatással rendelkezik, mint a vérnyomáscsökkentés és az emésztés elősegítése, azonban kevesen tudják, hogy a haj állapotát is egészségesebbé teszi. A benne lévő béta-karotin fedezi az emberi test A-vitamin szükségleteit, ami a faggyútermelést is befolyásolhatja, ezzel tovább megőrizve a haj szépségét.

