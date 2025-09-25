Jennifer Garner kedvenc ebédje nem csak alakbarát, de elképesztően finom és egyszerű is

Bármikor szívesen vendégeskednénk Jennifer Garner konyhájában!

Jennifer Garner egészséges ebédjét elnézve nem csodáljuk a színésznő tökéletes alakját.

Forrás: Disney General Entertainment Con

Jennifer Garner ebédjét a hét minden napján elfogadnánk

Ismerősek azok a kollégák, akik minden egyes nap olyan ebédet hoznak az irodába, hogy már-már szégyenkezve próbálod zugiban megenni a szegényes kis sonkás szendvicsedet?

Nos, van egy jó hírünk: te is ezek közé az emberek közé tartozhatsz, ha kipróbálod Jennifer Garner gyors és egészséges ebédjét, ami számos pozitív tulajdonsága mellett még elképesztően finom is.

Ennek a fehérjedús ebédnek a fő összetevője a tonhal és a barna rizs, amit Jen aztán egy kis avokádóval és fodros kellel dob fel, hogy aztán biztosan kitartson az egész napos lendület anélkül, hogy étkezés után azonnal kajakómába esnél. Ez az egészséges ebéd gyerekeknek is kiváló lehet, hiszen fehérjében, rostokban és vitaminokban is rendkívül gazdag.

Hozzávalók:

2 tonhalszelet, hosszában félbevágva

2 evőkanál olívaolaj

fél teáskanál reszelt citromhéj

fél teáskanál aprított kakukkfű

1 gerezd fokhagyma

1 teáskanál csilipehely

2 avokádó

1 fej fodros kel

barna rizs

Elkészítés:

1. Melegítsd fel egy lábasban az olajat a fokhagymával, a kakukkfűvel és csilipehellyel, majd hagy kihűlni. Ha megtörtént, pácold be vele a felvágott tonhalat, majd tedd hűtőbe legalább 1 órára. Közben főzd meg a barna rizst.

2. Ha a hal bepácolódott, süsd meg forró serpenyőben, oldalanként nagyjából 1 percig.

3. Vágd fel a halat, tedd egy halom rizsre, vágd fel mellé a kelt és az avokádót, majd locsold meg egy kis reszelt citromhéjas olajjal. Ízlés szerint sózd és borsozd.