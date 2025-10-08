Az internet kedvenc receptje: 4 hozzávalós csokitorta, amit sütni sem kell

Vendégek jönnek, de nincs már időd összedobni semmit? Nem szeretnéd a hagyományos chips-keksz kombót az asztalra, de órákon át a konyhában izzadni sem akarsz? Na, pont ilyenkor jön jól ez a recept: csak négy hozzávaló, minimális idő, és az eredmény? Maximális csokis boldogság. Mindenki odalesz érte, és senki nem fogja elhinni, hogy ilyen egyszerű volt. Ez a csokitorta konkrétan egy hűtős csoda, ami úgy néz ki, mintha profi cukrász készítette volna, közben pedig elég hozzá egy keverőtál, egy tortaforma, és némi önuralom, hogy ne edd meg az egész sütit idő előtt.

A tökéletes csokitorta receptje egyszerű, és az elkészítéséhez sütő sem kell

Forrás: Shutterstock

4 hozzávalós csokitorta, amivel nem lőhetsz mellé

Csoki, sajtkrém, mogyorókrém, keksz — ennyi az egész, igen, jól olvasod. Négy hozzávaló. Ennyi kell ahhoz, hogy elkészüljön az internet legmenőbb sütés nélküli tortája. Az alapja egy roppanós kekszes réteg, amit vajjal vagy krémes mogyoróvajjal lehet feldobni. A krémes rész pedig nem más, mint lágy sajtkrém, sok csokoládéval és egy jó nagy adag mogyorókrémmel összekeverve. Az eredmény? Egy álomszerűen puha, csokiban gazdag, mogyorós ízű torta!

Így készítsd!

1. Törd össze a kekszet, tedd a forma aljára. 2. Keverj össze mascarpone- és mogyorókrémet olvasztott vagy darabos csokival — ez lesz a második réteg.

Gondoltad volna, hogy lehet ilyen rövid és egyszerű egy tortarecept?

Semmi bonyodalom, még sütő sem kell, csak hűtő

A legnagyobb előnye ennek a tortának az, hogy nem kell hozzá semmilyen különleges konyhai tudás. Még mérleg sem feltétlenül, elég, ha a szemedre és az ízlésedre hagyatkozol. Az elkészítés tényleg gyerekjáték: csak összekevered az alapanyagokat, tortaformában rétegezed, majd irány a hűtő. Pár óra pihentetés után már vágható is, és szépen tartja a formáját. Tökéletes, ha barátnős összejövetelt tartasz, de akkor is, ha csak te vágysz egy kis édességre magányos estéiden.

Variáld a receptet, ahogy szeretnéd!

A recept egyik legjobb tulajdonsága, hogy nagyon könnyen alakítható. Nem szereted a mogyorókrémet? Használj sima csokikrémet. Extra ropogós élményre vágysz? Szórj bele pirított mogyorót vagy mandulát. Sőt, akár egy kis kávéval is megbolondíthatod a krémet, ha koffeines ízvilágra vágysz. A tetejére kerülhet reszelt csoki, friss gyümölcs vagy akár tejszínhab is.