Szuperegészséges bőrtisztító sütőtökkrémleves – Ez a recept az idei szezon sztárja

A sütőtökkrémleves az ősz egyik kedvenc étele – nemcsak ínycsiklandó és melengeti a testet, hanem rengeteg jótékony hatása is van! Elkészíteni is roppant egyszerű, nem kell hozzá mesterszakácsnak lenni.

A sütőtökkrémleves garantáltan mindenki kedvence lesz!

Forrás: Shutterstock

A szezon sztárja a sütőtökkrémleves

Ennél a receptnél olyan alapanyagokból dolgozunk, amelyek a legegészségesebbek. A tök tele van vitaminokkal, antioxidánsokkal, ezért a bőrünknek is jót tesz: sokkal szebbek és ragyogóbbak leszünk. A gyömbér gyulladáscsökkentő hatású, ennek köszönhetően pedig segít kilábalni a megfázásból. A legjobb pedig az egészben, hogy ez a leves elképesztően finom!

A sütőtökkrémleves receptje:

Hozzávalók:

1 db sütőtök

1 db gyömbér

1 közepes fej vöröshagyma

2 teáskanál currypor

750 ml zöldségleves alaplé

400 ml kókusztej

1 lime kifacsart leve

Só, bors, cukor és cayenne bors ízlés szerint

Elkészítés:

Kockázd fel a sütőtököt, reszeld le a gyömbért és aprítsd fel a vöröshagymát!

Miután ezzel megvagy, egy kis olajon kezdd el pirítani a hagymát a gyömbérrel, majd pár perc után add hozzá a sütőtököt is.

Szórd rá a curryport, és jól keverd el, hogy mindenhová jusson.

Ha ezzel készen vagy, öntsd fel a zöldségalaplével és főzd addig, amíg minden meg nem puhul!

Add hozzá a kókusztejet és a lime facsart levét is.

Ha már minden puha, akkor itt az ideje előkapni a botmixert, és az egészet összepürésíteni, majd utolsó lépésként ízlés szerint megfűszerezheted!