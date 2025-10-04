Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Szuperegészséges bőrtisztító sütőtökkrémleves – Ez a recept az idei szezon sztárja

Shutterstock - ioanuverdeanu
ősz sütőtökkrémleves recept sütőtök
Gyüre Bernadett
2025.10.04.
A hűvös idő beköszöntével egyre több olyan ételre és italra vágyunk, amit a nyári szezonban egyáltalán nem fogyasztunk. A sütőtökkrémleves ősszel nagyon népszerű, és most elhoztuk hozzá a legjobb receptet!

A sütőtökkrémleves az ősz egyik kedvenc étele – nemcsak ínycsiklandó és melengeti a testet, hanem rengeteg jótékony hatása is van! Elkészíteni is roppant egyszerű,  nem kell hozzá mesterszakácsnak lenni.

A sütőtökkrémleves garantáltan mindenki kedvence lesz!
Forrás: Shutterstock

A szezon sztárja a sütőtökkrémleves

Ennél a receptnél olyan alapanyagokból dolgozunk, amelyek a legegészségesebbek. A tök tele van vitaminokkal, antioxidánsokkal, ezért a bőrünknek is jót tesz: sokkal szebbek és ragyogóbbak leszünk. A gyömbér gyulladáscsökkentő hatású, ennek köszönhetően pedig segít kilábalni a megfázásból. A legjobb pedig az egészben, hogy ez a leves elképesztően finom!

A sütőtökkrémleves receptje:

Hozzávalók:

  • 1 db sütőtök
  • 1 db gyömbér
  • 1 közepes fej vöröshagyma
  • 2 teáskanál currypor
  • 750 ml zöldségleves alaplé
  • 400 ml kókusztej
  • 1 lime kifacsart leve
  • Só, bors, cukor és cayenne bors ízlés szerint

Elkészítés:

  • Kockázd fel a sütőtököt, reszeld le a gyömbért és aprítsd fel a vöröshagymát!
  • Miután ezzel megvagy, egy kis olajon kezdd el pirítani a hagymát a gyömbérrel, majd pár perc után add hozzá a sütőtököt is.
  • Szórd rá a curryport, és jól keverd el, hogy mindenhová jusson.
  • Ha ezzel készen vagy, öntsd fel a zöldségalaplével és főzd addig, amíg minden meg nem puhul!
  • Add hozzá a kókusztejet és a lime facsart levét is.
  • Ha már minden puha, akkor itt az ideje előkapni a botmixert, és az egészet összepürésíteni, majd utolsó lépésként ízlés szerint megfűszerezheted!
@kayoukitchen BEST PUMPKIN SOUP 🎃🤤recipe below 👇 Pumpkin season is here and all over instagram! 🎃 We love a good pumpkin soup, and this recipe from Katja’s mom is the best one we’ve ever tried 🤤 So here’s what you need 👉 1 Hokkaido pumpkin, seeded and cubed (peel can stay on as it’s very thin and edible) 👉 1 walnut sized piece of ginger, peeled and sliced 👉 1 medium yellow onion, peeled and roughly chopped 👉 2-3 tsp curry powder (heaped), depending on desired spiciness 👉 750ml (25.5 oz) veggie broth 👉 1 can (400ml/13.5 oz)coconut milk (90% coconut content) 👉 1 lime, juiced 👉 salt, pepper, sugar and cayenne pepper to taste FULL RECIPE and instructions in the link in our bio 🧡 FOLLOW @kayoukitchen for simple and delicious recipes EVERY WEEK 😋 Enjoyyy, Katja & Youssef 🥰 #pumpkinsoup #pumpkinsouprecipe #pumpkin #soup #easyrecipe #healthyrecipes #vegan #fallrecipes #foodtiktok #foodtok ♬ Back On 74 - Jungle

 

