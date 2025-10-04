Szuperegészséges bőrtisztító sütőtökkrémleves – Ez a recept az idei szezon sztárja

A hűvös idő beköszöntével egyre több olyan ételre és italra vágyunk, amit a nyári szezonban egyáltalán nem fogyasztunk. A sütőtökkrémleves ősszel nagyon népszerű, és most elhoztuk hozzá a legjobb receptet!
A sütőtökkrémleves az ősz egyik kedvenc étele – nemcsak ínycsiklandó és melengeti a testet, hanem rengeteg jótékony hatása is van! Elkészíteni is roppant egyszerű, nem kell hozzá mesterszakácsnak lenni.
A szezon sztárja a sütőtökkrémleves
Ennél a receptnél olyan alapanyagokból dolgozunk, amelyek a legegészségesebbek. A tök tele van vitaminokkal, antioxidánsokkal, ezért a bőrünknek is jót tesz: sokkal szebbek és ragyogóbbak leszünk. A gyömbér gyulladáscsökkentő hatású, ennek köszönhetően pedig segít kilábalni a megfázásból. A legjobb pedig az egészben, hogy ez a leves elképesztően finom!
Kockázd fel a sütőtököt, reszeld le a gyömbért és aprítsd fel a vöröshagymát!
Miután ezzel megvagy, egy kis olajon kezdd el pirítani a hagymát a gyömbérrel, majd pár perc után add hozzá a sütőtököt is.
Szórd rá a curryport, és jól keverd el, hogy mindenhová jusson.
Ha ezzel készen vagy, öntsd fel a zöldségalaplével és főzd addig, amíg minden meg nem puhul!
Add hozzá a kókusztejet és a lime facsart levét is.
Ha már minden puha, akkor itt az ideje előkapni a botmixert, és az egészet összepürésíteni, majd utolsó lépésként ízlés szerint megfűszerezheted!
@kayoukitchen BEST PUMPKIN SOUP 🎃🤤recipe below 👇 Pumpkin season is here and all over instagram! 🎃 We love a good pumpkin soup, and this recipe from Katja’s mom is the best one we’ve ever tried 🤤 So here’s what you need 👉 1 Hokkaido pumpkin, seeded and cubed (peel can stay on as it’s very thin and edible) 👉 1 walnut sized piece of ginger, peeled and sliced 👉 1 medium yellow onion, peeled and roughly chopped 👉 2-3 tsp curry powder (heaped), depending on desired spiciness 👉 750ml (25.5 oz) veggie broth 👉 1 can (400ml/13.5 oz)coconut milk (90% coconut content) 👉 1 lime, juiced 👉 salt, pepper, sugar and cayenne pepper to taste FULL RECIPE and instructions in the link in our bio 🧡 FOLLOW @kayoukitchen for simple and delicious recipes EVERY WEEK 😋 Enjoyyy, Katja & Youssef 🥰 #pumpkinsoup#pumpkinsouprecipe#pumpkin#soup#easyrecipe#healthyrecipes#vegan#fallrecipes#foodtiktok#foodtok♬ Back On 74 - Jungle
