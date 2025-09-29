Méregtelenítő zöldtea-sangria: a spanyol elixír

A zöldtea-sangria elsőre furcsának tűnhet, de hidd el: a spanyolok tudják, mit csinálnak!
Mindenki folyton azt hajtogatja, hogy milyen fontos a hidratálás, de arról mégsem beszél senki, hogy mennyire nehéz visszaállni a finom nyári koktélok és limonádék után az egyszerű ásványvízre, ami mindent csinál, csak nem itatja magát.
Ez a méregtelenítő zöldtea-sangria azonban egy olyan titkos csodaszer, ami nem csupán finom, de elképesztően egészséges és még a bőröddel is csodákat művel.
A recept pedig annyira egyszerű, hogy egy ötéves is el tudná készíteni – feltéve, ha lenne róla bármi fogalma, hogy mi az a sangria. A legjobb az egészben pedig az, hogy bár a sangriáról legtöbbeknek a minőségi spanyol borok jutnak az eszébe, ez a finomság teljesen alkoholmentes és mégis olyan csábító, hogy képtelenség leállni vele!
Egy nagy üvegkancsóban áztasd be a zöld teát, a mentát és a barackot. 5 perc után vedd ki a filtereket, majd add hozzá a juharszirupot és a vizet, majd csavard hozzá a citrom levét. Tedd hűtőbe pár órára, majd szűrd le az egészet. Kóstold meg, ha úgy érzed, adj hozzá cukrot vagy édesítőszert. Tölts meg egy poharat jéggel, majd öntsd rá a sangriát és díszítsd citromszeletekkel.
