Méregtelenítő zöldtea-sangria: a spanyol elixír

2025.09.29.
Minden egyes korttyal ráncokat tüntet el az arcodról ez a hidratáló, antioxidánsokban gazdag zöldtea-sangria.

A zöldtea-sangria elsőre furcsának tűnhet, de hidd el: a spanyolok tudják, mit csinálnak! 

A zöldtea-sangria egészséges és nagyon finom! 
A zöldtea-sangria receptje

Mindenki folyton azt hajtogatja, hogy milyen fontos a hidratálás, de arról mégsem beszél senki, hogy mennyire nehéz visszaállni a finom nyári koktélok és limonádék után az egyszerű ásványvízre, ami mindent csinál, csak nem itatja magát.

Ez a méregtelenítő zöldtea-sangria azonban egy olyan titkos csodaszer, ami nem csupán finom, de elképesztően egészséges és még a bőröddel is csodákat művel. 

A recept pedig annyira egyszerű, hogy egy ötéves is el tudná készíteni – feltéve, ha lenne róla bármi fogalma, hogy mi az a sangria. A legjobb az egészben pedig az, hogy bár a sangriáról legtöbbeknek a minőségi spanyol borok jutnak az eszébe, ez a finomság teljesen alkoholmentes és mégis olyan csábító, hogy képtelenség leállni vele! 

Hozzávalók: 

  • 2 filter zöld tea
  • 1 marék friss menta 
  • egy fél citrom
  • 2 db feldarabolt barack
  • 4 deci víz
  • 2 evőkanál juharszirup

Elkészítés: 

Egy nagy üvegkancsóban áztasd be a zöld teát, a mentát és a barackot. 5 perc után vedd ki a filtereket, majd add hozzá a juharszirupot és a vizet, majd csavard hozzá a citrom levét. Tedd hűtőbe pár órára, majd szűrd le az egészet. Kóstold meg, ha úgy érzed, adj hozzá cukrot vagy édesítőszert. Tölts meg egy poharat jéggel, majd öntsd rá a sangriát és díszítsd citromszeletekkel. 

Levélhullás és buborékok – Ilyen az őszi Aperol Spritz

Így készítsd el az őszi Aperol Spritz koktélt, amiben két évszak találkozik.

Varázslatos koktélok: így készítsd el otthon Harry Potter leghíresebb bájitalait - RECEPTEKKEL

Három koktél őszre, amiket Harry Potter bájitaltan órája inspirált.

5 pikáns kávékoktél, ami garantáltan felvillanyoz − Receptek

Ha igazán elkötelezett koffeinfüggő vagy, akkor kötelező kipróbálnod ezeket az egyszerűen elkészíthető, mégis különleges kávékoktélokat, amik amellett, hogy szemet gyönyörködtetőek, úgy felpezsdítenek, mint egy váratlan üzenet a kiszemeltedtől.

 

 

