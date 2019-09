A macskák is kialakítanak gazdáikkal olyan kötődést, amely hasonló a gyerekek és a kutyák által gondozóikkal kialakított kapcsolathoz - derítették ki az Oregoni Állami Egyetem kutatói.

Ez az első alkalom, hogy kutatók tapasztalatok alapján kimutatták, hogy a babákhoz és a kutyákhoz hasonlóan a macskák is kimutatnak kötődést - monda Kristyn Vitale, az OSU kutatója, a Current Biology című tudományos folyóiratban megjelent tanulmány társszerzője.

"Mind a kutyák, mind a macskák esetében az emberekhez való kötődés a csemete és gondozója kapcsolatának adaptálását mutathatja. A kötődés egy biológiailag fontos magatartás. Tanulmányunk azt jelzi, hogy amikor a macska függőségben él az embertől, a kötődő magatartás rugalmas és a macskák az embert jóléti forrásként használják" - magyarázta Vitale.

Az amerikai kutatók tanulmányukban egy biztos bázis tesztnek vetettek alá macskákat, hasonlóan ahhoz a teszthez, amelyek a gyermekek és a kutyák kötődését vizsgálják. A teszt idején a macskák két percet töltöttek egy új szobában gondozójukkal, majd két percet egyedül, majd újabb két percet ismét együtt. Amikor a gondozójuk visszatér két perces távollét után, a biztosan kötődő macskák kevésbé stresszesek és figyelmüket megosztják a ember és a környezet között. A kutatók elvégezték a tesztet kölyökmacskákkal és felnőtt állatokkal. Magatartási szakértők értékelték a tesztet és a gyermekekkel és kutyákkal végzett hasonló tesztek feltételrendszere alapján értékelték a macskák magatartását.

Az értékelhető 70 kölyökmacska közül 64,3 százalékot ítéltek biztos kötődőnek, 35,7 százalékot gyenge kötődőnek.

A kutatók kíváncsiak voltak arra is, hogy egy szocializációs tréning megváltoztatja-e ezeket az arányokat. Egy hathetes tréning után azt találták, hogy nincs jelentős különbség.

"Ha kialakult egy kötődési stílus a macska és gondozója között, idővel relatívan stabil marad, még egy tréning vagy szocializációs beavatkozás nyomán is" - mondta Vitele.

A macskák a legtöbb háziasított állathoz hasonlóan számos kölyökkori jellemvonást megtartanak felnőttkorban is, és függenek az embertől gondozásban - tette hozzá.

A kutatók ezért tesztelték az egyéves vagy idősebb macskákat is, az arány a biztos és a gyenge kötődés között szinte tükrözte a kölykökét - 65,8 százalék volt biztos, 34,2 százalék gyenge kötődő.

Vitale szerint meglepő volt az, hogy a biztos és a gyenge kötődés aránya a kölyök és a felnőtt macskáknál szinte megegyezett az emberek esetében a gyermek és gondozója közötti kötődési aránnyal. Embereknél, a gyermekek 65 százaléka kötődik biztosan gondozójához.